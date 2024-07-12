香港去年管理資產總值增2%，淨資金流入增逾三倍。

證監會發表香港資產及財富管理業務調查，報告顯示，去年管理資產總值按年增長2%，至近31.2萬億；而淨資金流入急升3.4倍，錄得3,890億元，主要來自私人銀行及私人財富管理業務。

另外，內地相關機構繼續擴大其於香港的版圖，其資產及財富管理業務的管理資產增長4%至26,760億元，連續兩年表現優於行業平均水平，這些機構的淨資金流入增加16%，至1,530億元。

而過去5年非內地及香港投資者的資產，佔管理資產總值54%至56%，而於香港管理的資產中，60%投資於海外市場。過去3年，提供資產管理的持牌機構數目增加12%，至今年6月增至2,161家。

證監會：鞏固香港作為國際金融中心地位

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，調查結果體現香港資產及財富管理業持續的優勢，特別是正在提升的市場廣度和深度，及其在應對前所未有的挑戰和宏觀壓力方面所展現的韌力。這些獨特的有利條件令香港處於優越的位置，能夠與內地、亞洲及全球市場加深聯繫，從而進一步鞏固其作為國際金融中心的地位。