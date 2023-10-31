香港夜繽紛｜戶戶送調查：九成受訪食肆無延長營業時間　僅28%餐廳對前景感樂觀

戶戶送（Deliveroo）公布2023年第三季「餐廳信⼼指數」調查，調查於10⽉2⽇⾄13⽇進⾏，當中5分或以上表⽰滿意，滿分為10分。結果顯示，業界對整體經營表現給5.4分，反映仍感到樂觀，有71%的受訪餐廳表⽰滿意。然⽽，由於經濟復甦較預期相對緩慢，整體滿意度較第⼆季的6.2分略有下降。

本港為振興夜經濟，聯同市面多個商⼾推行「夜繽紛」活動，但有調查發現，第三季本港飲食業界對前景感樂觀比例下降，亦有逾九成受訪食肆表示，無響應延⻑營業時間，並指外送收入佔其總收入至少10至30%或以上。

九成受訪食肆無延⻑營業時間

香港近來推出多項措施推動夜間經濟，但超過90%受訪食肆表⽰，並無延⻑營業時間的計劃，並對這些措施的影響採取「觀望」態度。上個季度的調查顯⽰，有 49%受訪餐廳對經濟環境持樂觀態度，51%更對餐飲業的前景有信⼼。相比之下，今季僅有四分之⼀（28%）受訪餐廳對經濟和餐飲業前景感到樂觀。

至於有半數受訪餐廳表⽰，其外送收入佔其總收入的10至30%，近20%的受訪餐廳甚⾄表⽰外送佔餐廳收入的三分之⼀以上；另有半數受訪餐廳則指，第三季並無出現⼈⼿短缺的情況，較第⼆季（37%）有所改善。

戶戶送香港區署理總經理 Nick Price 表⽰，⽬前經濟環境仍存在不確定性，調查結果顯⽰，83%餐廳認為外送業務⼀如既往地重要，其中更有⼀些餐廳依靠外送業務維持⽣意增⻑。