香港寬頻多賺逾倍惟大減派息47% 股價插水2成

香港寬頻（1310）截至2020年8月底止全年純利按年上升167.5%至5.5億元，每股盈利增至42.2仙，惟大幅削減末期息至每股20仙，去年同期為37.5仙，減幅47%，連同中期股息，全年派息減少21.6%至16.5仙。香港寬頻甫開市即急插，最多跌足足2成，最新跌幅為18%，報4.78元，為該公司2015年在港上市以來的新低，暫時成交3690萬元。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，現階段採取留「錢」鬥後策略，目前利率走高，希望預留更多資金提前償還債務，減省利息開支，在主營業務上作更多投資。他又指出，期內資本開支及經營費用比率都適度下降，但仍有持續聘請人手及投入資源，強調會採取「應使則使」方針。

持股管理人、策略總裁及副財務總裁陳穎儀則稱，集團派息政策視乎業績及投資機會，冀保持財務彈性。香港寬頻昨日績前收報5.83元，按全年派息每股60仙計算，現價股息率仍超過10厘。