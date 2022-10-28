香港寬頻多賺逾倍惟大減派息47% 股價插水2成

香港寬頻（1310）截至2020年8月底止全年純利按年上升167.5%至5.5億元，每股盈利增至42.2仙，惟大幅削減末期息至每股20仙，去年同期為37.5仙，減幅47%，連同中期股息，全年派息減少21.6%至16.5仙。香港寬頻甫開市即急插，最多跌足足2成，最新跌幅為18%，報4.78元，為該公司2015年在港上市以來的新低，暫時成交3690萬元。
香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，現階段採取留「錢」鬥後策略，目前利率走高，希望預留更多資金提前償還債務，減省利息開支，在主營業務上作更多投資。他又指出，期內資本開支及經營費用比率都適度下降，但仍有持續聘請人手及投入資源，強調會採取「應使則使」方針。
持股管理人、策略總裁及副財務總裁陳穎儀則稱，集團派息政策視乎業績及投資機會，冀保持財務彈性。香港寬頻昨日績前收報5.83元，按全年派息每股60仙計算，現價股息率仍超過10厘。
香港寬頻年度收入增長1%，錄得116億元，經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增加2%，至26億元，經調整自由現金流約11億元，按年大致持平。儘管自由現金流未見下滑，但香港寬頻削減末期股息47%，每股僅派20仙，全年派息下降22%。集團同時宣布，股息派付比例將從不少於經調整自由現金流的90%，調低至不少於75%。
營運表現方面，香港寬頻年度內住宅ARPU（每月每戶平均收入）下降3%，跌至184元。楊主光說，住宅市場的價格競爭從來沒有停止，公司在新年度將維持進取定價，不會超過此前12個月的水平。期內香港寬頻住宅方案收入為24億元，按年減少1%。
企業業務方面，年內企業方案收入減少11%，為44億元。企業方案行政總裁何達指出，企業業務不會採用針對價錢為主的戰略，雖然未來宏觀經濟環境具各種挑戰性，惟預料企業會加速數碼化轉型。
至於在2020年底成立的網購業務HOME+，楊主光透露，現時內部正進行檢討，儘管平台生意好過去年，可是未來業務重點可能會轉向2B（面向商業），因其前景和盈利能力更優，2C（面向消費者）的資源會調整轉移，現時尚未有定論，但相信此為大致方向。
展望2023財政年度，香港寬頻表示，將繼續加強住宅及企業ICT業務的市場競爭力，著重提升科技及數碼轉型能力，把握香港和香港境外（中國內地及東盟市場）的未來增長機遇。