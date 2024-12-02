香港寬頻爆爭奪戰！中移動出價每股5.23元 環球全域電訊參戰

香港寬頻(1310)收購爆爭奪戰！香港寬頻近日傳中國移動(941)旗下中移動香港有意收購後，昨再傳出基金股東I Squared Capital加入收購戰，集團今日發公告確認，收到I Squared Asia Advisors Pte Ltd.提出無約束力的初步意向，表示有意收購公司的100%已發行股份，倘落實進行，預期將透過其投資組合公司HGC Global Communications Limited(環球全域電訊)完成收購。

香港寬頻今日停牌，停牌前報4.86元，並將於明日復牌。

中移動溢價7.6%出手 兩股東承諾接納

同時，中國移動香港亦公布以每股5.23元出價，擬全購香港寬頻，較市場早前傳出的5元為高，以上周五收市價4.86元計，溢價7.6%，以香港寬頻已發行股本約13.12億股計，總代價約68.6億元，擬透過其內部現金資源及/或外部債務融資支付。

