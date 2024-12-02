香港寬頻爆爭奪戰！中移動出價每股5.23元 環球全域電訊參戰

香港寬頻(1310)收購爆爭奪戰！香港寬頻近日傳中國移動(941)旗下中移動香港有意收購後，昨再傳出基金股東I Squared Capital加入收購戰，集團今日發公告確認，收到I Squared Asia Advisors Pte Ltd.提出無約束力的初步意向，表示有意收購公司的100%已發行股份，倘落實進行，預期將透過其投資組合公司HGC Global Communications Limited(環球全域電訊)完成收購。
香港寬頻今日停牌，停牌前報4.86元，並將於明日復牌。
中移動溢價7.6%出手 兩股東承諾接納
同時，中國移動香港亦公布以每股5.23元出價，擬全購香港寬頻，較市場早前傳出的5元為高，以上周五收市價4.86元計，溢價7.6%，以香港寬頻已發行股本約13.12億股計，總代價約68.6億元，擬透過其內部現金資源及/或外部債務融資支付。
對維持上市地位持開放態度
中移動香港表示，提出股份要約的目的並非將香港寬頻私有化，對於要約結束後維持公司在聯交所的上市地位持開放態度。
另外，香港寬頻股東Canada Pension Plan Investment Board及TPG Wireman, L.P.已向集團作出「不可撤回承諾」，承諾接納提出的股份要約，兩股東分別持有13.91%及11.05%股權，合共24.96%。香港寬頻其他股東還包括Twin Holding Ltd持有11.05%、GIC Private Limited持7.01%、副主席兼臨時行政總裁楊主光持有2.27%等。