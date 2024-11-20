香港寬頻獲中移動洽購 收市升6.7% 最多飆近15%

香港寬頻(1310)獲中移動香港提出無約束力建議，可能提出現金收購要約，以收購香港寬頻全部已發行普通股份。消息刺激香港寬頻今日一度高見4.94元的約一年半新高，最多飆14.6%，收市報4.6元，升0.29元或6.7%，成交額2.83億元，市值60.33億元。
市傳每股作價5元
市場早前盛傳香港寬頻股東包括私募基金安博凱(MBK Partners)和TPG有意減持，而中國移動(941)正就潛在交易與MBK及TPG商討，願意以每股5元作價提購，推算估值逾65億元。以傳聞的5元作價計，現價仍折讓8%。
香港寬頻的公告指，就媒體報道作出澄清並知會公司股東與潛在投資者，董事會已收到中國移動香港提出無約束力建議，表示其可能提出現金收購要約，以收購公司全部已發行普通股份，目前公司與中國移動香港仍在討論建議的條款，包括價格。
香港寬頻，目前公司有關證券包括約13.12億股已發行股份；2023年5月11日的經修訂及重述的共同持股計劃，合共約1,196萬個尚未歸屬的受限制股份單位，有權認購總計約1,196股新股份；以及本金金額約19.4億元的賣方貸款票據，而該等賣方貸款票據可由其持有人按換股價11.6元將其轉換為公司將予發行的約1.67億股新股份。