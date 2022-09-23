香港排名跌至第四 全球金融中心變「紐倫星」

英國智庫Z/Yen和中國發展研究院編制的《全球金融中心指數（GFCI）》最新排名顯示，新加坡在全球國際金融中心連升3級，取代香港成為第3，香港排名跌1 級至第4，而紐約和倫敦繼續排名首位及第2位；日本則降6級，跌出十大至今次的第16位。GFCI 報告指出，香港和東京等地區受持續旅行限制，影響他們展開正常業務的能力。特區政府則回應指，香港作為全球領先金融中心的整體評分上升，並在金融業發展水平方面的排名較上一期躍升4位。

是次《全球金融中心指數》評估全球119 個金融中心，香港的整體評分為725分，較上次增加10 分，而新加坡評分較上次增加14 分。特區政府發言人表示，該報告指出相對其他主要金融中心金融從業員對所屬城市的展望相比，香港的從業員對本港作為國際金融中心的未來競爭力最為充滿信心；又表示，政府會以破格思維，推出嶄新的措施，吸引人才和企業來港，增強香港經濟的發展動能和進一步提升香港金融業的競爭力。

持續旅行限制影響展開正常業務

排名報告顯示，三藩市、上海、洛杉磯、北京、深圳及巴黎，分別依次序為第5至第10位，當中上海和洛杉磯較上次同降兩級。受俄烏戰爭影響，莫斯科排名降22級，跌至第73位。台北則上調11 級，升至第55位。

Z/Yen智庫主席Michael Mainelli表示，紐約已是連續4年在全球金融中心排名居榜首；又說，倫敦的第2名寶座看起來很穩固，但需要發生重大的全球性變革，才能再次挑戰榜首位置。