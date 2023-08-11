香港次季GDP按年升1.5%，全年經濟預測調低至介乎4%至5%。

政府周五（11日）發表2023年第二季經濟報告及2023年次季本地生產總值（GDP）修訂數字，為按年增長1.5%，下調全年經濟預測介乎4%至5%。

GDP按季下跌1.3%

政府經濟顧問梁永勝指，政府統計處修訂數字顯示，第二季實質本地生產總值按年增長1.5%，與預估相同，上一季升幅為2.9%，下跌1.4%；經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第二季下跌1.3%，亦與預估相同，上季上升5.4%；亦考慮到上半年的實際數字以及上述各項因素，2023年全年實質本地生產總值增長預測，由5月時覆檢的3.5%至5.5%，將修訂至4%至5%。

失率業下跌至2.9%

梁永勝稱，隨着本地經濟復蘇，勞工市場在2023年第二季繼續改善，經季節性調整的失業率由第一季的3.1%，進一步下跌至第二季的2.9%；就業不足率由1.2%微跌至1.1%。多個主要行業的失業率下跌，而其餘行業的失業率普遍維持在低水平。

次季整體貨物出口繼上一季按年實質下跌18.9%後，下挫15.2%，反映來自外部的貨物需求疲弱，繼續為出口表現帶來巨大壓力。而經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在上一季上升0.7%後，在第二季下跌0.6%。