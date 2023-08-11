香港次季GDP按年升1.5%，全年經濟預測調低至介乎4%至5%。

政府周五（11日）發表2023年第二季經濟報告及2023年次季本地生產總值（GDP）修訂數字，為按年增長1.5%，下調全年經濟預測介乎4%至5%。
GDP按季下跌1.3%
政府經濟顧問梁永勝指，政府統計處修訂數字顯示，第二季實質本地生產總值按年增長1.5%，與預估相同，上一季升幅為2.9%，下跌1.4%；經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第二季下跌1.3%，亦與預估相同，上季上升5.4%；亦考慮到上半年的實際數字以及上述各項因素，2023年全年實質本地生產總值增長預測，由5月時覆檢的3.5%至5.5%，將修訂至4%至5%。
失率業下跌至2.9%
梁永勝稱，隨着本地經濟復蘇，勞工市場在2023年第二季繼續改善，經季節性調整的失業率由第一季的3.1%，進一步下跌至第二季的2.9%；就業不足率由1.2%微跌至1.1%。多個主要行業的失業率下跌，而其餘行業的失業率普遍維持在低水平。
次季整體貨物出口繼上一季按年實質下跌18.9%後，下挫15.2%，反映來自外部的貨物需求疲弱，繼續為出口表現帶來巨大壓力。而經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在上一季上升0.7%後，在第二季下跌0.6%。
訪港旅遊業和私人消費仍是增長主動力
梁永勝指，隨着經濟繼續復蘇，私人消費開支在第二季進一步顯著增加，按年實質上升8.2%；在金融狀況收緊下，整體投資開支轉為輕微下跌0.9%。他表示，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力，訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。勞工市場情況改善，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，將為私人消費提供額外支持。不過，環球經濟環境困難將繼續令香港貨物出口受壓。
通脹率修訂至2%
梁永勝表示，次季消費物價通脹整體上維持溫和，基本綜合消費物價指數在第二季按年上升1.7%，上一季上升1.9%。考慮到二零二三年上半年的通脹情況以及上述各項因素，二零二三年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月時覆檢的2.5%及2.9%向下修訂至2%及2%。