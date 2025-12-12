香港科學峰會於科學園舉行 騰訊高級執行副總裁：AI推動科學發現與創新

盧煜明致辭時表示，香港的科創發展已經步入黃金時代，這次峰會為科學家，特別是青年科學家提供，絕佳的跨學科及跨地域交流機會，同時讓外界更深入了解香港及大灣區的科創實力和潛力。盧煜明強調，香港的科創發展依賴於各方組織和業界共同推動，例如，今年成立十周年的港科院，一直就科創發展中多個範疇，向政府提出建議及民間協助推動，其中如成立青年科學院、持續舉辦多種科普活動等是其中的重要舉措。

香港科學院、香港青年科學院與騰訊基金會攜手舉辦，第三屆青年科學家峰會—香港科學峰會今天（12日）在香港科學園舉行，吸引近300人參與。創新科技及工業局局長孫東、香港科學院院長盧煜明及騰訊集團高級執行副總裁湯道生為峰會揭幕擔任主禮嘉賓並致辭。

湯道生表示，騰訊將繼續致力搭建更多不同平台，促進國際科學合作，並激發新一代年青科學家開啟探索征途。他續稱，人工智能（AI）正成為推動科學發現與創新的關鍵催化劑，並隨着AI迅速發展，我們持續探索科技的更多可能性；通過長期的研發投入，努力拓展AI的應用邊界，推進科學研究的新突破。

本屆峰會深入探討三大主題，包括全球科學發展概覽、青年科學家的力量，以及科學的下一個十年—三代科學人。在下一個十年—三代科學人環節中，青科院院長岑浩璋等人與本地大學生及中學生對話，並希望通過這場跨代對話，推動科學發展，並培育新一代科研人才。