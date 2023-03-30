香港經濟｜本港家庭負債佔GDP比率升至95.5%　金管局：情況仍然健康

金管局指，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，2022年的平均數字為37%，家庭淨資產亦處於高水平，2021年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於10.9倍及2.91倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

金管局：情況仍然健康

報告又指出，金管局一直密切監察家庭負債，並定期向銀行收集數據。大部分家庭負債為受宏觀審慎政策框架規管的住宅按揭貸款，以及有金融資產作抵押，為財富管理客戶提供的貸款。考慮到以上因素，以及家庭資產淨值維持在較高水平，金管局認為，家庭資產負債情況仍然健康，相關信貸風險在控制範圍內。

金管局指，這項數據經常被用作評估家庭財務狀況穩健的指標，但比率的分母採用了名義本地生產總值去代表家庭收入，而不是借款家庭實際收入。當局強調，要全面及客觀評估家庭負債風險，要參考不同因素，包括實際供款與入息比率及家庭資產狀況。