香港經濟｜港4月標普全球PMI急升至51.7　惟就業水平與採購活動仍弱

4月份標普全球香港PMI經季節調整後，由上月的42.0升至51.7，增長率更達去年11月以來最佳。數字反映香港防疫限制開始鬆綁，刺激私營經濟回復景氣。

整體營商情緒好轉 就業水平與採購活動仍弱

受惠於疫情減退、防疫措施鬆綁，市場需求與產量隨之回升，整體營商情緒好轉。企業4月新增的訂單量和產量回歸正軌。標普稱，受訪企業者同時透露，電子消費券計劃對推動業務有利。

不過，儘管需求和業務營運呈現增長，但4月就業水平卻未見受惠。調查資料顯示，員工請辭和裁員都是僱員人數減少的原因。

標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，在疫情好轉的支撐下，香港私營經濟終於反彈，雖然出口需求受內地疫情拖累仍顯疲弱，但因受惠於防疫鬆綁和消費券效應，4份重拾增長，但供應鏈瓶頸猶在，既拖延了交貨時間，也推高了投入成本，致使營運受壓，很可能限制了未來生產，這些都有待以後再加觀察。

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