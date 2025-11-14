香港經濟｜第三季GDP增3.8%符預期　上調全年增長預測至3.2%

政府調高全年經濟增長預測，展望今年餘下時間香港經濟應會進一步穩健增長，全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時的2%至3%，向上修訂至3.2%。 署理政府經濟顧問林幗瑛公布，今年第三季實質本地生產總值按年顯著增長3.8%，較上一季的3.1%增幅明顯加快，與預先估計相同。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.7%。

政府指出，電子相關產品需求強勁和亞洲區內貿易往來暢旺，帶動整體貨物出口在第三季繼續按年實質顯著增長12.1%。服務輸出亦按年實質明顯擴張6.3%，主要是受到訪港旅遊業和跨境運輸量持續增長，以及跨境金融服務活動活躍所支持。私人消費開支在第三季增速輕微加快，按年實質進一步上升2.1%，反映本地消費市道續見恢復。

訪港旅遊業持續增長 消費市道見恢復 政府表示，環球經濟短期內維持溫和增長，加上近期中美貿易緊張局勢緩和，以及電子相關產品持續的需求，應會支持香港的貨物出口。訪港旅遊業繼續增長及金融市場活動暢旺，應為服務輸出提供進一步動力。美國自9月起重啓減息，有利資產市場氣氛，加上消費信心逐漸恢復及營商氣氛穩步改善，有助提振消費及投資活動。政府多項發展經濟及開拓多元化市場的措施亦會提供支持。 原文刊登於 香港電台