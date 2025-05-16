香港經濟｜首季GDP按年增3.1%　全年經濟增長預測2至3%不變

政府公布，首季經濟按年增長3.1%，與預估數字相同，較去年第4季的2.5%加快0.6個百分點。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值增長1.9%。 旅遊業表現帶來「強心針」 政府表示，本港首季經濟增長3.1%，較上一季增幅加快，雖然中美關稅對本港仍會有影響，但旅遊業近幾個月的發展帶來很大的「強心針」，考慮各項因素後，維持《財政預算案》預測全年經濟增長2%至3%。至於第一季基本綜合消費物價指數按年上升1.2%，與上一季的升幅相同。 政府表示，隨著近日國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境不利因素和不確定性略為減輕，或會紓緩部分環球經濟前景下行壓力，內地經濟在更加積極的財政政策和適度寬鬆貨幣政策下繼續穩步增長，應有利於亞洲以至香港貨物出口表現。國際貿易往來持續，加上訪港旅遊業繼續改善，香港服務輸出亦可望受惠。

美國貿易政策仍然存在不確定性，貨幣政策未來走向依然複雜，或會影響環球金融狀況及投資氣氛。市民和旅客消費模式轉變，仍會制約本地市場消費。不過，就業收入持續增加及特區政府推出多項推動盛事項目和旅遊業的措施，均有助提振消費氣氛。 上季私人消費開支按年下跌1.1%，較去年第4季下跌0.2%有所擴大，按季比較跌1.6%，受市民消費模式改變的持續影響。而外部需求大致持續，以及預期美國關稅在4月初大幅上升，令部分貨物提前付運，整體貨物出口增長顯著加快至8.4%，去年第4季增長1.3%。出口按季比較上升10.2%。

上季的服務輸出按年增長6.6%，較去年第4季略為加快，因為訪港旅客人次進一步增加和跨境運輸量增多，令旅遊服務輸出和運輸服務輸出繼續擴張，跨境金融及集資活動顯著增加，令金融服務輸出急升。至於服務輸出按季比較變動不大。 市民置業負擔指數首季輕微改善至約59% 另外，整體投資開支有改善，按年升2.8%，扭轉去年第4季下跌0.7%情況。 政府表示，整體住宅售價在第一季下跌2%。美國貿易和貨幣政策導致外圍環境不確定性增加，市場氣氛臨近3月底時愈趨審慎。隨著住宅售價在第一季回落，市民置業負擔指數在季內輕微改善至約59%，但仍高於2005至2024年期間56%的長期平均數。