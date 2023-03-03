香港經濟｜香港2月標普全球PMI續升兩月至53.9　升勢自去年5月以來最快

標普全球公布最新2月香港特區採購經理指數（PMI），指經季節調整後，從1月的51.2上升至最新53.9，私營經濟亦是連續兩個月增長，升勢創去年5月以來最快。
防疫鬆綁帶動企業訂單
標普全球指，防疫限制進一步鬆綁，惠及企業首季中段業績，香港特區私營經濟隨之增長上揚。2月份，客戶需求升溫，帶動公司增產，企業繼而增聘人手、擴充採購。由於供應鏈瓶頸已經紓緩，供虑商縮短了供貨時間，而整體投入成本通脹亦見放緩。鑑於營商好轉，業者的商業信心衝至破紀錄新高，其中新訂單指標增長為2011年1月以來最快。
同時，企業擴張生產，增產速度見12年以來最快，而供應商亦大幅縮減供貨時間，交付時間改善情況見24年來最大。
價格壓力有紓緩
另一方面，香港特區私營企業承受的價格壓力已見紓緩。2月份整體投入價格雖持續上漲，但升幅收窄至去年10月以來最低。綜觀來看，採購價格通脹隨原材料及運輸成本上漲而升溫，但薪資通脹的幅度已經回落，因此整體成本通脹開始減慢，而企業向客戶轉嫁成本的幅度也相應放緩。不過，整體投入成本通脹和產出價格通脹均處於平均水平之上。
標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan指，作為商界情緒指標的未來生產指數顯示，香港私營機構公司的信心升至紀錄高位，意味短期內商業環境將持續改善，對香港私營經濟於首季中段的營商情緒亦維持正面。