香港經濟｜香港2月標普全球PMI續升兩月至53.9　升勢自去年5月以來最快

標普全球公布最新2月香港特區採購經理指數（PMI），指經季節調整後，從1月的51.2上升至最新53.9，私營經濟亦是連續兩個月增長，升勢創去年5月以來最快。

防疫鬆綁帶動企業訂單

標普全球指，防疫限制進一步鬆綁，惠及企業首季中段業績，香港特區私營經濟隨之增長上揚。2月份，客戶需求升溫，帶動公司增產，企業繼而增聘人手、擴充採購。由於供應鏈瓶頸已經紓緩，供虑商縮短了供貨時間，而整體投入成本通脹亦見放緩。鑑於營商好轉，業者的商業信心衝至破紀錄新高，其中新訂單指標增長為2011年1月以來最快。

同時，企業擴張生產，增產速度見12年以來最快，而供應商亦大幅縮減供貨時間，交付時間改善情況見24年來最大。