香港經濟｜高盛上調全年增長預測至6%　料入境旅遊帶動經濟復甦

政府昨（2日）公布本港第一季經濟增長2.7%，多間大行發表報告，其中高盛將今年增長預測上調至6%；瑞聯則維持全年增長3%預測不變；大新預料今年本港出口較年回穩。

高盛指出上季香港經濟表現優於市場人士預期，主要由於取消社交距離措施及與內地全面通關後，私人消費增長強勁，將今年經濟增長預測由4.6%調高至6%；同時指出隨著入境旅遊進一步增加，及政府派發消費券，預料第二季本港經濟將繼續復蘇。

高盛上調全年增長預測至6%

高盛上調全年增長預測至6%

高盛上調全年增長預測至6%

高盛上調全年增長預測至6%

高盛上調全年增長預測至6%

高盛上調全年增長預測至6%

瑞聯維持全年增長3%

瑞聯銀行預料，今年香港經濟增長3%。該行假設香港消費在第3季將繼續復蘇，但在下半年將回軟，復蘇面從下半年起擴大，其中金融服務和樓市將對經濟提供更多支持；4月份內地訪港旅客數目已回復至疫情前水平的64%，較今年2月及3月時的33%及53%進一步復蘇，更預期5月時可復蘇至80%水平。

瑞聯表示與內地相關的轉口貿易活動回升，或有助本港首季暫緩外部需求放緩，而樓市有起色，相信投資活動輕微轉強能對增長帶來貢獻。

大新料今年本港出口較年回穩

大新銀行經濟研究及投資策略部預計，本港今年經濟增長3.6%。隨著本港取消防疫措施，經濟邁向復常，加上今年初逐步恢復與內地通關，料有助私人消費及投資需求進一步改善。

外圍方面，環球經濟前景不明朗，加上歐美銀行業受壓可能加劇金融條件收緊，或續不利外需，不過主要央行緊縮貨幣政策有望今年內結束，而內地經濟復甦有所加快，出口表現預料將較去年有所回穩。