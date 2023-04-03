香港經濟｜2月本地新批按揭宗數按月增32%　按揭平均還款年期創紀錄新高

金管局最新公布2023年2月住宅按揭調查結果，顯示新申請按揭貸款個案按月增加32.4%至9,719宗，貸款額升至342億元，兩者均創半年高。
按揭平均還款年期創紀錄新高
月內，按揭比率60.8%，按月升1.5%，創12年半新高。平均償還貸款合約期增加4個月至336月，即28年，創紀錄新高。
涉及一手市場交易所批出的貸款增加18.4%至77億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加47.5%至216億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則減少8.8%至48億元。月內新取用按揭貸款額按月增加0.6%至173億元。
2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.2 %，至18,178億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.06%，經重組貸款比率維持於接近0%。
港元供應量M1按年跌20%
金管局指出，以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的67.4%上升至2月份的76.3%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月的29.2%下降至2月的21.1%。
另外，金管局同時公布2月貨幣數字，經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.6%，按年下跌20.1%，部分反映投資相關活動。2月存款總額倒跌1.6%，由1月份的升1.3%轉跌；其中2月份港元存款及外幣存款分別下跌1.1%及2.1%，主要反映企業資金流動。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由1月底的86.8%，上升至2月底的88.4%。