香港經濟｜2月本地新批按揭宗數按月增32%　按揭平均還款年期創紀錄新高

涉及一手市場交易所批出的貸款增加18.4%至77億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加47.5%至216億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則減少8.8%至48億元。月內新取用按揭貸款額按月增加0.6%至173億元。

港元供應量M1按年跌20%

金管局指出，以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的67.4%上升至2月份的76.3%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月的29.2%下降至2月的21.1%。

另外，金管局同時公布2月貨幣數字，經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.6%，按年下跌20.1%，部分反映投資相關活動。2月存款總額倒跌1.6%，由1月份的升1.3%轉跌；其中2月份港元存款及外幣存款分別下跌1.1%及2.1%，主要反映企業資金流動。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由1月底的86.8%，上升至2月底的88.4%。