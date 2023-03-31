香港經濟｜2月零售額按年增31%　首兩月升逾17%　政府：受惠入境旅遊復蘇

政府統計處公布數據，指本港2月零售銷售按年升31.3%，升幅遠高過1月的6.9%；今年首兩個月，零售銷售按年升1成7。政府表示，增長受惠於入境旅遊及個人消費復蘇。

首兩個月以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值，按年升幅達62.6%最高，中藥、眼鏡店升幅逾50%；服裝、汽車及汽車零件升幅接近50%；至於藥物及化妝品則升逾20%，惟超市貨品的銷貨價值跌逾13%。

數據指，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年上升31.3%，超預期；1月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升6.9%。與2022年同期比較，2023年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升17.3%。

網上零售額價值按年下跌4.1%

在2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年下跌4.1%。1月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年下跌3.4%。與2022年同期比較，2023年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌3.7%。

政府：受惠入境旅遊復蘇

政府發言人表示，隨着消費氣氛繼續改善及訪港旅客人數大幅回升，零售銷售在2月按年急升，去年比較基數低亦是部分原因，零售業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊的復蘇。

此外，將首兩個月的數據合計，以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，期內零售銷售按年明顯上升逾17%。