香港綠色周｜余偉文：當務之急是推動亞太區氣候金融

金管局總裁余偉文在專欄《匯思》表示，氣候變化是當前全球面對的重大挑戰，而亞太區在應對這項挑戰方面發揮着關鍵的角色。他指，區內經濟及人口迅速增長，在全球總碳排放量的佔比已達一半以上，並指人口高度密集及其地理位置，亦令亞太地區容易受到海平面上升及極端天氣事件所影響，因此有必要採取即時行動以建立足夠的韌性及應對能力。余偉文說，儘管亞洲不少國家已加快採取緩減及適應的工作，但估計在未來30年整體地區需要投放的氣候相關投資金額高達66萬億美元，形容當務之急是推動亞太區的氣候金融，以促成轉型至低碳經濟的目標。

冀實現擴大亞太區氣候金融共同目標 余偉文續說，即將舉行的「香港綠色周」，是當局致力促進區內可持續發展與綠色金融以及綠色科技的整體工作的一部分，將會涵蓋一系列以可持續發展為題的活動。其中，在本周一(26日)至本同三(28日)與國際金融公司合辦亞太區氣候業務論壇，作為「香港綠色周」的焦點活動，論壇廣邀300多位全球商業及金融領域的頂尖決策者出席。根據「應對挑戰，探索解決方案」及「融資方案與展望未來」兩大主題，全球企業、政府機構、學術界及金融機構的領導層將會深入探討綠色轉型之旅中關鍵及緊迫的議題，例如能源轉型、減碳、建築物綠色節能改造及綠色科技。他希望「香港綠色周」能超越知識與觀點交流的層面，更進一步成為帶動政策改變及機構承諾的催化劑，有助本港實現擴大亞太區氣候金融的共同目標。