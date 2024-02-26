香港綠色周｜陳茂波：抓緊綠色轉型機遇　港要成為領跑者

「香港綠色周」今日開幕，港府多名官員出席活動論壇，與來自世界各地的商界及學界的專家，研討綠色科技及金融議題。財政司長陳茂波在致辭時說，全球綠色發展的空間極其巨大，香港在這個大潮中絕不會缺席。他說，在去年《財政預算案》中提出，將香港建設成為「國際綠色科技和金融中心」的願景，香港要成為領跑者，抓緊綠色轉型帶來的機遇，希望能夠憑自身的優勢和努力，為國家、區域以至是全球的可持續未來貢獻力量，同時為自身帶來新的商機和新的發展空間。

陳茂波又指，作為國際金融中心，香港不僅在綠色融資量方面領先亞洲，而且擁有完整的資金鏈條，從風險投資和私募基金到上市平台，能夠滿足初創企業和企業在不同階段的融資需求。香港也擁有優質的專業服務，能夠在對接內地和國際標準、綠色項目認證等方面發揮重要作用。他指，正在推進與共同綠色分類(common ground taxonomy)的對接，並為實施國際的可持續披露準則制定路線圖。

綠色科技發展打「隊際賽」

陳茂波形容綠色科技的發展，並不是打「個人賽」，而是打「隊際賽」。他指出，香港的優勢之一，就是有粵港澳大灣區作為堅實的合作夥伴，形容大灣區兄弟城市的商業化、產業化和先進製造能力非常出眾，「強強聯手」能產生巨大的協同效應。