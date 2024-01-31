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財經
2024-01-31 15:15:00

香港美國商會：26%成員感前景悲觀　對擴充業務持謹慎態度

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香港美國商會：26%成員感前景悲觀，對擴充業務持謹慎態度。

香港美國商會發布《2024年會員商業信心調查》，結果顯示，26%受訪會員對未來12個月的商業前景感覺悲觀，較去年的14%上升；58%認為今年營商最大挑戰為中美關係，並有43%憂慮內地經濟放緩，以及39%擔心海外對香港的看法。

調查在2023年11月16日至12月29日進行，共向522位企業會員的管理層發出問卷，獲136家公司回覆，回覆率約25%，當有35%的受訪公司全球收入超過10億美元。

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67%會員建議減少涉及國安言論

調查指，有60%受訪會員表示，未來2年對擴充業務持謹慎態度；56%在往後12個月於招聘方面維持不變。儘管諸多隱憂，76%受訪者認為香港仍是亞洲具有競爭力的國際商業中心，78%稱未來3年沒有計劃把總部遷離香港。

對於如何改善美國與香港的關係，67%會員建議減少有關國家安全的言論，59%稱應減少把焦點集中在政治議題。

31%企業稱受國安法負面影響

受訪會員提到，今年經營三大挑戰，依次為中美關係、中國經濟放緩及海外對香港的看法。當問及華府限制美資企業在中國投資的具體影響時，50%成員認為有關政策對全球整體商業市場造成打擊，29%指導致其暫停未來在中國的投資，23%重新思考在中國的長期業務運作。

另有69%受訪企業指，運作沒有受到國安法的負面影響；在31%透露受負面影響的公司當中，65%表示有關影響屬間接，35%則稱有直接影響，包括打擊員工士氣、有香港員工離職，以及要投放資源尋求指導或合規意見。

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