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財經
2023-11-23 18:00:00

香港航空｜客量按年增逾38倍航班恢復至疫前水平　日本航班表現最突出

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香港航空｜客量按年增逾38倍航班恢復至疫前水平，日本航班表現最突出。

香港航空｜客量按年增逾38倍航班恢復至疫前水平，日本航班表現最突出。

香港航空成立17年，除提供「Mega Sale」逾5萬張單程機票，外亦公布近期業務，港航主席張有強指，經歷三年疫情，公司業務於今年已重回正軌並恢復至疫前水平，整體表現理想樂觀，目標明年增一倍載客量。

香港航空｜客量按年增逾38倍航班恢復至疫前水平，日本航班表現最突出。

香港航空｜客量按年增逾38倍航班恢復至疫前水平，日本航班表現最突出。

港航航點以日本市場最受歡迎

張有強表示，在年底前航班已恢復至疫情前水平， 較年初預測在2024年中全面恢復為早，又預計2023年全年平均客座率，將恢復到85%；而綜合今年第一至第三季營運數據，航班班次較去年同期錄得超過8倍增長、乘客數量按年增加超過38倍，整體表現理想樂觀。

當中港航航點以日本市場最受歡迎，張有強指，由於旅遊業復甦和日圓匯率影響，港航日本航點的表現最為突出，傳統旅遊旺季暑假仍是出行高峰季節，客座率超過九成，又預期日本在聖誕和新年假期會繼續成為旅客的首選目的地。

港航料明年增加兩成人手

港航亦拓展大灣區業務，增強現有航線佈局策略，並計劃在2024年底之前將現有機隊擴充三成，同時增加兩成人手，今年更首次在內地城市和日本舉辦大型招聘會。張有強稱，疫後的市場變化和波動，在制定市場策略時需要更加審慎。

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港航目前航線網絡覆蓋25個目的地，包括12月啟航的熊本、函館和米子航線；內地航線方面，已陸續恢復往來8個內地城市共10個航點的航班；同時提供本地唯一直航到馬爾代夫的航線。

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