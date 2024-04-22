香港航空｜本月28日復飛塞班島　盛傳港航主席或親自駕駛「做機長」

香港航空宣布，4月28日起復飛塞班島，是該航空時隔兩年後，重新開設這條航線。有外媒傳媒引述旅遊局官員指，港航很重視復飛塞班島，甚至或邀請香港航空主席孫劍鋒，擔任首航航班的機長，迎接港航帶來的292名乘客。
港航方面回應傳媒查詢，指是否由孫劍鋒親自駕駛航班，要視乎其行程是否適合駕駛，才作出最終決定。
盛傳港航主席或親自駕駛「做機長」
當地媒體《Saipan Tribune》報道，馬里亞納群島旅遊局董事總經理Chris Concepcion表示，旅遊局對最近的航線發展感到非常興奮，令香港航空的航班回歸更加特別。他指，香港航空主席孫劍鋒同時是一名持有執照的飛行員，是次重新啟航或由他親自駕駛「做機長」，亦會將在香港舉行啟動儀式。
孫劍鋒曾在海航及港航擔任機長
據「LinkedIn」平台資料，孫劍鋒於2019年起出任香港航空總裁，隨公司重組，最新成為公司主席。孫劍鋒履歷顯示，他自1997年起在海南航空工作，曾於海航出任空中巴士A330、波音737和787的機長；在港航工作期間則具A330機長資歷。
今次復飛塞班島航線，是自疫情以來第一條從大中華地區復飛的航班。疫前香港航空和香港快運航空均有營運塞班島航線，不過香港快運仍未恢復該航線。