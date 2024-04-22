香港航空｜本月28日復飛塞班島 盛傳港航主席或親自駕駛「做機長」

香港航空宣布，4月28日起復飛塞班島，是該航空時隔兩年後，重新開設這條航線。有外媒傳媒引述旅遊局官員指，港航很重視復飛塞班島，甚至或邀請香港航空主席孫劍鋒，擔任首航航班的機長，迎接港航帶來的292名乘客。

港航方面回應傳媒查詢，指是否由孫劍鋒親自駕駛航班，要視乎其行程是否適合駕駛，才作出最終決定。