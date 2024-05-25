香港負資產宗數急升引關注 拆解背後兩大原因

近日有銀行再次削減按揭現金回贈。據市場消息指出，目前某大行不論是樓花按揭、按保或非按保個案，幾乎全線零回贈。這一舉動引發了市場對銀行對樓市看法是否轉向保守的討論。 如果樓市持續下跌，首先面臨的問題當然是負資產。許多近年以高成數按揭入市的買家，已陷入負資產危機。回顧歷史，本港負資產的最高峰出現在2003年沙士期間，當時樓價暴跌，負資產個案急速攀升至10.56萬宗。不少樓宇價值較當年高位大跌五至七成。

2024年首季 負資產高達32,073宗 而今，負資產急升再度引發關注。2024年第1季，本港負資產高達32,073宗，按季增加27.5%，創近20年新高；涉及的貸款亦按季上升25.9%，最新錄得1,653億元。負資產宗數急升的原因之一是樓價持續下滑，另一個原因與高成數按揭有關。值得注意的是，近年大量人利用發展商提供的按揭上車，因此金管局統計的數字只包括銀行，實際情況可能更嚴峻。 面對負資產急升及未來息口的不確定性，銀行的風險大幅上升。過去，銀行對於工商貸款進行定期檢討，在樓市下跌後，出現要求提早還款（Call Loan）的情況。然而，近期金管局推出九招措施支持中小企融資，參與協調機制的11間銀行承諾，即便抵押品跌價，只要客戶準時還款，就不會要求提早還款。銀行公會也表示，銀行不會僅因為物業價格下降而要求客戶提早還款。Call Loan雖是風險管理的方法，但也可能造成雙輸局面。