香港財富傳承學院夥投資推廣署合辦Legacy Summit，探討家族資產傳承。

香港財富傳承學院與投資推廣署全球家族辦公室於昨日首次合辦的Legacy Summit圓滿結束。是次閉門活動聚集逾百名分別來自香港、內地與與海外家族負責人、新世代資產擁有人和單一家族辦公室參與，亦提供專屬平台讓參與者深入探討通過慈善事業、影響力投資來規劃家族資產傳承。

香港財富傳承學院主席鄭志剛致辭表示，社會責任是財富管理不可或缺的元素，他指，期望財富管理與社會責任在未來可完全融合，指香港財富傳承學院將牽頭推動實踐更具可持續性的財富傳承發展策略，又表示學院會全力協助政府建立家族辦公室樞紐，拓展慈善投資。

投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光致辭時指，香港慈善事業歷史悠久，是家族辦公室為下一代和世界帶來正面影響的理想之地。他指出，香港具有一些世界著名慈善機構，印證香港作為慈善樞紐的地位，指機構不僅惠澤本地社區，還將其人道主義工作延伸至內地以至世界各地。

Legacy Summit探討各項議題

活動上，洛克菲勒基金會主席Rajiv Shah和香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉，就 「Big Bets」的慈善理念，進行具啟發性的對談，提倡以宏遠的方案來強化合作夥伴關係，並對社會實現可持續影響；至於阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪，與蘭桂坊集團主席盛智文，則透過深入探討香港初創企業的發展周期，以及培養新世代企業家的策略，分享如何促進創新和保持可持續商業實踐。