香港買的保險移民仲包唔包？一文看清離開前保單要考慮的3大事項

近年本港掀起移民潮，不少人在出發前都花上不少時間打點不同的事情。除了日常所需、在港的財務安排外，移民人士最煩惱的大概是移民保險安排的問題，在斷供與保留保單之間應如何選擇，在港投保的醫保、人壽、儲蓄、意外或危疾保單應該怎樣處理？

人壽保險

人壽保險的保障一般都是全球性的，若受保人不幸去世，保險公司會按保單的條款作出相應的賠償。

即使受保人移民，只要按時繳交保費，一般情況下保單仍會繼續生效，加上移民後的保險保障對自己和家人尤其重要，所以我們建議保留。不過當受保人的居住地、公民身分、或稅務狀況有所改變時，應如實通知保險公司。有部份公司會按照受保人的居住地變更而引致的風險變化，徵收附加保費或決定不續保，受保人要向相關公司查詢清楚。

如果受益人也移民了，又可以照樣獲得賠償嗎？ 在絕大部份情況下，保單受益人獲得人壽保險的賠償金，並不需要支付遺產稅（加拿大就是其中一個例子），若受保人身故而保單未有註明受益人的話，賠償就會被變成遺產看待，或會被某些國家就這筆款項徵收遺產稅或繼承稅，但實際情況仍需視乎各國的稅務條例。

危疾保險

危疾保險亦跟人壽保險一樣沒有地域限制，是全球性的，即使在海外亦能得到保障。

反而，如果你在外地重新購買的話，便要按現有年齡重新進行核保，導致保費增加之餘，亦可能因健康狀況改變而有不保事項。因此若已持有危疾保單，那麽無論供完與否，我們也建議可以保留，不要因移民而衝動退保。

值得注意的是：受保人若是由海外註冊醫生診斷後確診危疾，切記要按照保險公司的規定作出索償，包括：

必須在索償期限內提出申請

根據保單條款遞交醫生證明文件

危疾保險主要保障癌症、心臟病發及中風等嚴重疾病，多數亦會提供身故賠償，因此保費計算方法可能會考慮地區因素。例如當地的衛生環境和居住地是否安全等。如居住地區有所改變，受保人必須通知保險公司，以作之後的保費調整或保單處理安排。