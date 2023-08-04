香港買的保險移民仲包唔包？一文看清離開前保單要考慮的3大事項

近年本港掀起移民潮，不少人在出發前都花上不少時間打點不同的事情。除了日常所需、在港的財務安排外，移民人士最煩惱的大概是移民保險安排的問題，在斷供與保留保單之間應如何選擇，在港投保的醫保、人壽、儲蓄、意外或危疾保單應該怎樣處理？
人壽保險
人壽保險的保障一般都是全球性的，若受保人不幸去世，保險公司會按保單的條款作出相應的賠償。
即使受保人移民，只要按時繳交保費，一般情況下保單仍會繼續生效，加上移民後的保險保障對自己和家人尤其重要，所以我們建議保留。不過當受保人的居住地、公民身分、或稅務狀況有所改變時，應如實通知保險公司。有部份公司會按照受保人的居住地變更而引致的風險變化，徵收附加保費或決定不續保，受保人要向相關公司查詢清楚。
如果受益人也移民了，又可以照樣獲得賠償嗎？
在絕大部份情況下，保單受益人獲得人壽保險的賠償金，並不需要支付遺產稅（加拿大就是其中一個例子），若受保人身故而保單未有註明受益人的話，賠償就會被變成遺產看待，或會被某些國家就這筆款項徵收遺產稅或繼承稅，但實際情況仍需視乎各國的稅務條例。
危疾保險
危疾保險亦跟人壽保險一樣沒有地域限制，是全球性的，即使在海外亦能得到保障。
反而，如果你在外地重新購買的話，便要按現有年齡重新進行核保，導致保費增加之餘，亦可能因健康狀況改變而有不保事項。因此若已持有危疾保單，那麽無論供完與否，我們也建議可以保留，不要因移民而衝動退保。
值得注意的是：受保人若是由海外註冊醫生診斷後確診危疾，切記要按照保險公司的規定作出索償，包括：
- 必須在索償期限內提出申請
- 根據保單條款遞交醫生證明文件
危疾保險主要保障癌症、心臟病發及中風等嚴重疾病，多數亦會提供身故賠償，因此保費計算方法可能會考慮地區因素。例如當地的衛生環境和居住地是否安全等。如居住地區有所改變，受保人必須通知保險公司，以作之後的保費調整或保單處理安排。
醫療保險及意外保險
醫療保險／意外保險保留與否，與已投保的保單條款及移居國家有很密切的關係。
醫療保險或有地區限制
部份醫療保險設有地域限制，例如只保障亞洲、全球（美國除外）或全球（包括美國），投保人如果移居至「不受保障」的地區，就可能需要另外投保其他計劃。
當然，有不少計劃都不設地域限制，投保人亦可留意一下。
部份保單未必保障移民人士或保額會降低
移區外地後保單會否繼續提供保障或降低保障額視乎不同的醫保計劃而定。有部份保單規定：「如受保人在外國停留日子長過指定日數，就算移民地區屬於該受保地域，賠償額亦可能被打折扣，或者不能再續保。」當然，有部份醫療保險仍會為移民者提供保障，但移居至指定地區可能需要加保費。
部份國家／地區要求國民投保公共醫療保險，或與原有醫保保障重疊
不少國家有屬於國民的公共醫療保險，移民時可能需要強制性投保。如果保障重疊了，或許無須保留保單。
例子 1
以英國為例，英國國民海外護照（BNO）持有人則必須於辦理簽證時繳交一筆過 3,120 英鎊（約30,000多港元）的健康稅（Immigration Health Surcharge, IHS），則可享受當地的國民保健服務（National Health Service, NHS）。要留意 NHS 只提供基本的醫療服務，如果遇上大病或要支付昂貴的藥費時，又沒有個人保險的話便要自掏腰包。
例子 2
又以台灣為例，移民人士在台灣住滿半年後，需要投購全民健保，其計劃分成 6 個投保類別，並按照「負擔比率表」、「投保金額分級表」，還有眷屬人數來計算每個月該付多少保費，每年大概繳交一千至數千元不等的費用。
儲蓄保險
在香港，不少人都會利用保險去「儲錢」／「投資」，在獲得一定保障的同時，也可獲取回報，但移民時又應否保留此類保險？取消有儲蓄成分的保單，可獲取保單「現金價值」，對於急需資金移民的人士，可能不失為好方法，但如果大家在早期退保，現金價值可能大幅低於已繳保費，有機會導致很大損失。部份人士明白退保未必「抵」，但又想節省每月的保費，可能會選擇「未供完，但停止供款」。然而這樣做可能啟動保單貸款，需要向保險公司繳交利息，甚至令保險公司直接斷保。所以投保人應該嘗試向經紀／保險公司查詢，是否可以調低保額，或者就可以停上供款但保持保單生效。
如果投保人移民後繼續持有儲蓄保險，並且賺取紅利，亦需要留意這些收入是否需要繳稅。雖然資本增值及利息收入在香港均無須課稅，但在其他國家可能要繳稅；不少國家的稅制亦較香港複雜，建議向稅務顧問先行了解，避免不慎地墮入稅網。
移民前要考慮的 3 大事項
1. 移居外地，要明白賠償額有機會打折扣
設有地域限制的保險，通常是較高端的保險產品，客戶在投保時要選定受保地區如亞洲、全球（不包括美國）等。即使你準備移居的地區在受保範圍內，應付賠償也有機會「縮水」。例如保險公司 A 的自願醫保計劃，受保人在澳洲、新西蘭、北美及西歐居留逾 365 日，醫療賠償額將永久減至60%，即受保人自付額要增至40%。
2. 移民前，最好先了解當地醫療系統及福利
選擇移居地時，移民人士應該要先了解移居地的醫療福利、制度及公私營醫療水平，衡量當地的醫療服務、福利能否滿足自己所需。
以英國為例，英國設有國民保健服務（National Health Service, NHS），然而和香港情況相似，國民保健服務輪候時間較長，醫療質素等亦各有不同。
因此，移民人士應從各方面比較，決定要否為自己保留個人醫療保險，以保持使用私營醫療服務的彈性，為日後的醫療需要設好安全網。
3. 移民後的賠償匯款安排
不論你投保的是甚麼保險，保險公司在完成索償程序後，可能會把賠償存入香港銀行戶口，而不是海外銀行戶口，如果要匯款到海外可能需要額外費用。所以，投保人在移民前亦應保留香港銀行戶口，以用作收取賠償。
移民保險常見問題
如受保人個人資料有轉變要點做？
由於不少保險公司的計劃會因為受保人的個人因素，例如居住地或常在地而評估風險，從而調理保費或理賠金額，甚至有權利終止保單。
因此受保人的個人資料有轉變時，投保人有責任主動向保險公司更新個人資料，包括居住地、通訊地址等。
此舉對投保人／受保人也有益處，除了可再三確認現有生效保障的範圍，亦更容易預計可能需要變更保單的保障級別，所涉及的費用，方便規劃將來的保費支出，有助日後有效理財。
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