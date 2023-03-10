香港購物天堂失優勢？大灣區調查：香港吸引力倒退　原因竟與這項工作有關

香港與內地全面通關，惟有調查表示，香港「購物天堂」之名漸失優勢，其中原因之一更是與這項工作有關。
大灣區旅客人均消費3.64萬
麥肯錫的大灣區調查發現，計劃來港的旅客中，主要目的仍是以觀光購物為主，佔約85％；其次的娛樂或投資理財，只分別佔26％及17％。
調查亦顯示，大灣區旅客來港的預計平均總消費為約36,400元（人民幣，下同），當中亦是以奢侈品佔的比例最高，預算會花費17,788元。至於排行第2的酒店住宿則已僅佔2,965元，再其次的服裝、電子產品等預算分別為2,837元及2,616元。
香港吸引力倒退因海外代購搶客
調查同時指出，香港商戶面對的競爭愈來愈大。當中主要的挑戰源自兩方面。先是內地的商戶以及海外代購正在跟香港爭奪大灣區的消費者份額。調查發現來港的旅客中，有約10至15％的消費者表示會減少購買奢侈品、家電、及化妝用品等，並轉為光顧海南的免稅店或海外代購，顯示不同的商戶都正在將分薄香港的客源。
此外，調查指香港商戶自身亦有一定局限。雖然香港在產品質素或安全上仍有優勢，有43％的受訪者認為在香港有不良好的數碼消費體驗，以及逾7成人在消費不足1,000元時會選擇流動支付平台，如支付寶或微信支付，而非現金、信用卡或八達通等。
研究結果顯示，本港企業應對大灣區遊客的回歸感到樂觀，但麥肯錫指出，隨著鄰近城市迅速趕上，香港可能會失去其作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，故建議企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密的聯繫，以繼續吸引大灣區消費者來港。
本港企業應加強數碼服務以吸客
麥肯錫全球董事合夥人兼香港區總經理石煒麟表示，香港在數碼體驗和服務質素等幾個關鍵領域已經落後，因內地遊客習慣無縫的全渠道購物體驗，希望繼續吸引內地消費者的香港零售商應重新考慮透過數碼渠道與他們互動的方式，並提高服務質素。
麥肯錫調查了1,155名，來自大灣區並於未來12個月內有興趣訪港的內地旅客。受訪者年齡介乎於25至55歲之間，男女各佔一半，家庭月收入在人民幣1.5萬或以上。受訪者平均分布在廣州、深圳、東莞、珠海、中山、惠州、肇慶、佛山、江門等城市。