香港購物天堂失優勢？大灣區調查：香港吸引力倒退　原因竟與這項工作有關

香港與內地全面通關，惟有調查表示，香港「購物天堂」之名漸失優勢，其中原因之一更是與這項工作有關。 大灣區旅客人均消費3.64萬 麥肯錫的大灣區調查發現，計劃來港的旅客中，主要目的仍是以觀光購物為主，佔約85％；其次的娛樂或投資理財，只分別佔26％及17％。 調查亦顯示，大灣區旅客來港的預計平均總消費為約36,400元（人民幣，下同），當中亦是以奢侈品佔的比例最高，預算會花費17,788元。至於排行第2的酒店住宿則已僅佔2,965元，再其次的服裝、電子產品等預算分別為2,837元及2,616元。

香港吸引力倒退因 海外代購搶客 調查同時指出，香港商戶面對的競爭愈來愈大。當中主要的挑戰源自兩方面。先是內地的商戶以及海外代購正在跟香港爭奪大灣區的消費者份額。調查發現來港的旅客中，有約10至15％的消費者表示會減少購買奢侈品、家電、及化妝用品等，並轉為光顧海南的免稅店或海外代購，顯示不同的商戶都正在將分薄香港的客源。 此外，調查指香港商戶自身亦有一定局限。雖然香港在產品質素或安全上仍有優勢，有43％的受訪者認為在香港有不良好的數碼消費體驗，以及逾7成人在消費不足1,000元時會選擇流動支付平台，如支付寶或微信支付，而非現金、信用卡或八達通等。 研究結果顯示，本港企業應對大灣區遊客的回歸感到樂觀，但麥肯錫指出，隨著鄰近城市迅速趕上，香港可能會失去其作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，故建議企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密的聯繫，以繼續吸引大灣區消費者來港。