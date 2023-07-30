香港金融掌故｜一開埠已經做匯兌生意　今時今日股民比例全球最高

香港是國際金融中心，金融服務業作為四大經濟支柱，佔本地生產總值五分之一。根據統計處數據，2021年金融服務業佔GDP超過21%，是繼貿易及物流業（近24%）之後，對香港貢獻第二多的產業。今次跟大家介紹香港的金融之最。 一文銅幣、5元「大棉胎」 你見過未？ 說到香港金融史，當然要由貨幣說起。香港第一批硬幣及紙幣，同樣在1846年面世。目前香港面額最小的硬幣是一毫（即0.1元），但早期硬幣，尚有一仙（0.01元）和一文（0.001元）兩種面值。 根據資料，當年一文錢已足夠購買一碗白粥和油條，或是一碗雲吞麵。而成語「一文不值」，就是指一些價值低的東西，甚至連一文的價值都沒有。

比滙豐更早來港 東藩匯理銀行1845年開張 香港開埠初期，不少英資洋行來港做生意，它們同時提供外匯買賣、貼現一流匯兌票據等銀行服務。 然而，洋行往往因自身利益，拒絕向生意競爭者融資，於是獨立於洋行的銀行機構便應運而生。 翻查資料，最早在香港開業的現代化銀行，是1845年在中環德己立街開分行的「東藩匯理銀行」；緊隨其後，是1850年代進駐香港的有利銀行和渣打銀行。至於如今大家較熟悉的香港上海滙豐銀行，則在1865年才成立。

港人愛炒股 每人每日交易1次？ 曾有調查指出，香港是全球最鍾情炒股的地區，在有投資習慣的人口中，近9成人有參與股票買賣，高於全球平均值的67%。 根據證券公司富途的去年的調查，香人的投資頻率，是美國、新加坡3地當中最密，平均每人每日會作1筆交易。 而根據2020年經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）的《成年人金融知識國際調查》，香港人在受訪的26個國家及經濟體之中，理財知識和能力排名第一。

香港股票經紀會 1891年落戶雪廠街 作為全球知名的金融中心，香港股票市場規模龐大，以2022年5月市值48,260億美元計算，屬於全球第6大及亞洲第3大。如今在香港提到股票交易，大家都會率先想到香港交易所（港交所）。但昔日香港其實不止一個股票交易市場。 香港歷史上第一個證券交易市場，是1891年成立、位於雪廠街的「香港股票經紀會」，它於1947年與香港第二間交易所「香港股份商會」合併，成為「香港證券交易所」。 及至6、70年代，經濟發展迅速，香港先後再有三間交易所成立，分別是遠東交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所。後來為加強市場監管，香港聯合交易所在1980年註冊成立；1986年四間交易所合併，成為香港唯一的證券交易所。