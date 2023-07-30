香港金融掌故｜一開埠已經做匯兌生意　今時今日股民比例全球最高

香港是國際金融中心，金融服務業作為四大經濟支柱，佔本地生產總值五分之一。根據統計處數據，2021年金融服務業佔GDP超過21%，是繼貿易及物流業（近24%）之後，對香港貢獻第二多的產業。今次跟大家介紹香港的金融之最。
一文銅幣、5元「大棉胎」 你見過未？
說到香港金融史，當然要由貨幣說起。香港第一批硬幣及紙幣，同樣在1846年面世。目前香港面額最小的硬幣是一毫（即0.1元），但早期硬幣，尚有一仙（0.01元）和一文（0.001元）兩種面值。
根據資料，當年一文錢已足夠購買一碗白粥和油條，或是一碗雲吞麵。而成語「一文不值」，就是指一些價值低的東西，甚至連一文的價值都沒有。
比滙豐更早來港 東藩匯理銀行1845年開張
香港開埠初期，不少英資洋行來港做生意，它們同時提供外匯買賣、貼現一流匯兌票據等銀行服務。
然而，洋行往往因自身利益，拒絕向生意競爭者融資，於是獨立於洋行的銀行機構便應運而生。
翻查資料，最早在香港開業的現代化銀行，是1845年在中環德己立街開分行的「東藩匯理銀行」；緊隨其後，是1850年代進駐香港的有利銀行和渣打銀行。至於如今大家較熟悉的香港上海滙豐銀行，則在1865年才成立。
港人愛炒股 每人每日交易1次？
曾有調查指出，香港是全球最鍾情炒股的地區，在有投資習慣的人口中，近9成人有參與股票買賣，高於全球平均值的67%。
根據證券公司富途的去年的調查，香人的投資頻率，是美國、新加坡3地當中最密，平均每人每日會作1筆交易。
而根據2020年經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）的《成年人金融知識國際調查》，香港人在受訪的26個國家及經濟體之中，理財知識和能力排名第一。
香港股票經紀會 1891年落戶雪廠街
作為全球知名的金融中心，香港股票市場規模龐大，以2022年5月市值48,260億美元計算，屬於全球第6大及亞洲第3大。如今在香港提到股票交易，大家都會率先想到香港交易所（港交所）。但昔日香港其實不止一個股票交易市場。
香港歷史上第一個證券交易市場，是1891年成立、位於雪廠街的「香港股票經紀會」，它於1947年與香港第二間交易所「香港股份商會」合併，成為「香港證券交易所」。
及至6、70年代，經濟發展迅速，香港先後再有三間交易所成立，分別是遠東交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所。後來為加強市場監管，香港聯合交易所在1980年註冊成立；1986年四間交易所合併，成為香港唯一的證券交易所。
近萬億人民幣存款 75%離岸結算香港進行
香港在中央支持下，於2004年開始試辦人民幣業務，至今已是除內地以外，擁有最龐大的人民幣資金池地方，截至2022年底，香港人民幣存款總額接近10,000億元人民幣。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數字顯示，全球約75%的離岸人民幣支付款額，都經香港進行結算，是最重要的離岸人民幣清算中心。2021年上半年，香港每天結算量更超過1.5萬億元人民幣。
逾160間公司 保費總額逾5,800億
香港地方小小，卻是全亞洲保險公司最集中的地方，一共有超過160家授權保險公司，其中12家屬全球20大保險公司，保費總額逾5,800億。根據財經事務及庫務局資料，香港保險市場的保險密度和滲透率，於2019年分別約為9,706美元和19.7％，兩者均全球所有國家和地區中排名第2位。
在疫情前，香港保險業每年平均增長達到10％，並積極把握「一帶一路」和大灣區發展機遇，發展成區內保險樞紐和全球風險管理中心。
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