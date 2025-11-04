香港金融科技周2025丨螞蟻國際全力推動AI布局 李詠詩：AlipayHK大幅應用 讓逾百萬用戶享普惠金融便利

金融科技創新有助推動普惠金融理念，螞蟻國際致力推動其中，特別是AlipayHK透過開放銀行API框架和AI應用，為香港市民及金融業界提供簡便、安全和可靠的數字服務。AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩於本屆香港金融科技周2025上，表示累計已與渣打、恒生、YAS、螞蟻銀行等金融機構合作，讓超過100萬AlipayHK用戶享受到由不同金融機構所提供的餘額賺息、先買後付、基金保險等普惠金融服務。她又參與圓桌討論環節，表示AlipayHK已成為港人喜愛的「Super App」，更稱未來會深化平台的AI助手功能，拓展至智慧財務管理規劃領域。
AlipayHK成為港人最愛Super App 逾百萬用戶享平台不同理財服務
螞蟻國際積極推動數字金融，目前旗下AlipayHK與螞蟻銀行已與逾35間金融機構達成合作，推動香港金融生態數字化升級。從AlipayHK與渣打銀行聯合推出A. Point信用卡、與中銀及渣打等銀行推出的先買後付服務、與恒生銀行打造全港獨有支付積分抵扣體驗，更與YAS推出創新動態保險，到螞蟻銀行與萬通、安盛合作推出全新線上投保服務，以及與安本投資等機構推出低門檻基金產品，螞蟻國際通過開放式API平台，協助眾多金融機構深化數字轉型，拓展用戶群體，並賦能普惠金融創新落地。
在昨天香港金融科技周首日，AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩參與AI First金融機構討論時表示，AlipayHK已成為港人喜愛的「Super App」(超級應用程式)，涵蓋食、買、玩體驗之餘，更接入不同金融服務。她分享指AlipayHK在推出不同功能的同時，更注重AI布局，例如自2024年起已將AI技術應用於賬戶安全、客戶服務、身分認證及智能營銷等領域。今年更率先推出接入DeepSeek的AI助理，以及旅行助手「Alipay+ Voyager」，為用戶更易享受AI助理所帶來的日常生活貼心資訊，亦為旅遊提供實用建議。「作為Super App領域實踐多元AI應用，帶來標準。」
她補充，AlipayHK將持續深化AI應用，「現階段AI服務暫提供功能選項供用戶自主啟用，我們短期聚焦提供一些低風險指令執行，未來將加速推進AI技術升級，可望逐步拓展至智慧財務管理規劃領域。」
重視合規與安全 成立「電子錢包守護者聯盟」
在業務快速發展的同時，螞蟻國際在安全防範上亦積極部署，透過合規科技(Regtech)強化風險防控。最新9月與AlipayHK等東南亞電子錢包成立「電子錢包守護者聯盟」，官方指單是試運期間已成功攔截九成賬戶盜用行為。
活動上，螞蟻國際合規資深總監李思平在探討運用AI防範風險論壇上強調，「螞蟻國際在反洗錢、反欺詐等各類風險領域部署AI，將合規融入技術創新全流程，確保業務發展與風險管控並行。」如AlipayHK現已搭載螞蟻AI安全系統SHIELD，提供7x24小時風險監測，並內建「賬戶安全中心」來保障交易安全。
此外，螞蟻國際深度參與多項金管局沙盒計劃，旗下平台科技攜手匯豐、渣打參與Project Ensemble，完成代幣化存款跨境結算測試；並在今年5月與匯豐共同推出全港首間銀行的「代幣化存款服務」，實現企業財資管理實時結算。上月，螞蟻銀行亦獲選參與金管局與數碼港的Gen A.I.沙盒計劃，聚焦AI反詐騙技術，進一步提升銀行風險管理能力。
適逢今年是香港金融科技周十周年，亦是螞蟻國際獨立營運後首次參展香港金融科技周2025。螞蟻一直深耕香港市場，AlipayHK至今服務450萬市民，業務覆蓋支付、數字銀行、AI創新等，螞蟻國際旗下萬里匯亦已助力5萬兩地跨境電商從香港出海。憑藉深度融入本地經濟脈絡，與香港共同成長。