香港金融科技周2025丨螞蟻國際全力推動AI布局 李詠詩：AlipayHK大幅應用 讓逾百萬用戶享普惠金融便利

金融科技創新有助推動普惠金融理念，螞蟻國際致力推動其中，特別是AlipayHK透過開放銀行API框架和AI應用，為香港市民及金融業界提供簡便、安全和可靠的數字服務。AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩於本屆香港金融科技周2025上，表示累計已與渣打、恒生、YAS、螞蟻銀行等金融機構合作，讓超過100萬AlipayHK用戶享受到由不同金融機構所提供的餘額賺息、先買後付、基金保險等普惠金融服務。她又參與圓桌討論環節，表示AlipayHK已成為港人喜愛的「Super App」，更稱未來會深化平台的AI助手功能，拓展至智慧財務管理規劃領域。

AlipayHK成為港人最愛Super App 逾百 萬用戶享平台不同 理財服務

螞蟻國際積極推動數字金融，目前旗下AlipayHK與螞蟻銀行已與逾35間金融機構達成合作，推動香港金融生態數字化升級。從AlipayHK與渣打銀行聯合推出A. Point信用卡、與中銀及渣打等銀行推出的先買後付服務、與恒生銀行打造全港獨有支付積分抵扣體驗，更與YAS推出創新動態保險，到螞蟻銀行與萬通、安盛合作推出全新線上投保服務，以及與安本投資等機構推出低門檻基金產品，螞蟻國際通過開放式API平台，協助眾多金融機構深化數字轉型，拓展用戶群體，並賦能普惠金融創新落地。

在昨天香港金融科技周首日，AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩參與AI First金融機構討論時表示，AlipayHK已成為港人喜愛的「Super App」(超級應用程式)，涵蓋食、買、玩體驗之餘，更接入不同金融服務。她分享指AlipayHK在推出不同功能的同時，更注重AI布局，例如自2024年起已將AI技術應用於賬戶安全、客戶服務、身分認證及智能營銷等領域。今年更率先推出接入DeepSeek的AI助理，以及旅行助手「Alipay+ Voyager」，為用戶更易享受AI助理所帶來的日常生活貼心資訊，亦為旅遊提供實用建議。「作為Super App領域實踐多元AI應用，帶來標準。」

她補充，AlipayHK將持續深化AI應用，「現階段AI服務暫提供功能選項供用戶自主啟用，我們短期聚焦提供一些低風險指令執行，未來將加速推進AI技術升級，可望逐步拓展至智慧財務管理規劃領域。」