香港零售基金首季銷售額增69%　創近兩年半新高

香港投資基金公會日前發表基金銷售數據，顯示香港零售基金在今年首季的總銷售額達198億元美元，較上季增69%，亦是自2021年第三季以來新高。當中債券基金佔總銷售額近一半，達89.5億元，按季增長逾一倍，而吸資最多為環球債券及北美債券基金。

數據指，各資產類別當中，以債券基金資金流入最亮眼，首季債券基金淨流入41.44億美元，而去年第四季則錄得淨流出2.27億美元；其中又以環球債券基金及美國債券基金最旺，分別錄得21.98億及21.14億美元淨流入。若單計算銷售額，首季債券基金按季飆逾1.26倍至89.53億美元，佔總銷售額近一半，升幅及金額同為眾多資產中最高。

有關回報方面，大部分基金類別均錄得正回報，截至今年5月18日，中歐及東歐股票、香港股票、大中華區股票，及北美股票漲幅最大，平均回報分別為17.2%、13.1%、10.2%和9.6%；在債券基金中，新興市場及高息債券平均升6.4%，環球債券升0.3%，環球混合資產同期回報率4.9%。

投資者更偏好債券及貨幣市場基金

投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，錄得淨流入或因近期資本市場顯著造好，提升投資者信心，但他指投資者似乎仍較謹慎，故更偏好債券及貨幣市場基金。