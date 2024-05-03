香港電訊夥電盈旗下ViuTV推活動刺激消費　員工獲發100元「零用錢」

香港電訊與電盈（008）旗下免費電視ViuTV宣布，為刺激本地消費，將與本地商場以及零售、餐飲和娛樂等商戶聯手推出優惠及宣傳活動，包括每碗港幣十元的牛肉飯、每隻港幣 9.9 元的乳鴿、半價燒雞、飲品第二杯半價、護膚品三七折及紅酒買二送一等。集團指，希望藉此鼓勵市民消費，支持本地商戶，推動香港經濟。

為吸引市民親身到訪商場，集團同時會將一連串演唱會記者會和節目宣傳活動移師至各大商場舉行，如 MIRROR 成員陳卓賢和江𤒹生的個人演唱會記者會、歐洲國家盃傳媒發佈會等，吸引人流。各區商場亦會免費播映精彩體育賽事， 如西甲、英超、法網等。

員工獲發100元「零用錢」

集團指，為身體力行鼓勵員工帶頭消費，將會向旗下約一萬名香港全職長期員工每人發放港幣100元的「零用錢」，並在今天讓員工提早下班，為他們提供消費誘因，過一個 Happy Friday。集團期望製造，真正做到「齊消費‧穩經濟‧同受惠」。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，香港電訊一直與市民及各行各業有深厚的連繫，目前本地零售餐飲行業正面臨不少挑戰，集團期望借助集團龐大的生態圈和商業連結，團結合作夥伴，以線上線下方式全方位宣傳，將商場和商戶的優惠帶給全港市民，刺激本地消費。