香港首季主要服務行業收益指數有改善　銀行除外金融業則跌3.6%

政府統計處公布業務收益指數臨時數字，2024年首季住宿服務業、保險業、運輸業和行政及支援服務業的業務收益指數均錄得雙位數升幅，分別按年升36.8%、17.3%、12.5%及10.9%，金融業（銀行除外）的業務收益指數同期則按年跌3.6%。

服務界別方面，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數今年首季按年上升108.6%；旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升47%。