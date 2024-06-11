香港首季主要服務行業收益指數有改善　銀行除外金融業則跌3.6%

政府統計處公布業務收益指數臨時數字，2024年首季住宿服務業、保險業、運輸業和行政及支援服務業的業務收益指數均錄得雙位數升幅，分別按年升36.8%、17.3%、12.5%及10.9%，金融業（銀行除外）的業務收益指數同期則按年跌3.6%。
服務界別方面，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數今年首季按年上升108.6%；旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升47%。
經季節性調整的業務收益在今年首季均錄得升幅。當中，保險業、住宿服務業及運輸業的業務收益指數，分別按季升26.2%、14.3%及11.9%；膳食服務業的業務收益指數則按季下跌1.8%；電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數按季升15.4%；旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數按季升4.6%。
政府：部分服務業或受偏緊金融狀況維持影響
政府發言人指，2024年首季大部分服務行業的業務繼續改善，大部分服務行業的業務收益錄得按年升幅，尤其是住宿服務業、航空運輸業、陸路運輸業、保險業，以及行政及支援服務業。經季節性調整按季比較，差不多所有服務行業的業務收益上升。
展望未來，發言人表示，經濟進一步增長應會為各服務業的業務提供支持。就業收入上升和政府推出多項措施提升市面氣氛，應對消費相關服務行業有幫助，儘管市民消費模式的轉變仍然帶來挑戰，一些服務行業或會較受偏緊的金融狀況維持更長時間和地緣政治緊張局勢所帶來的不確定性所影響。