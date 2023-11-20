香港首座公眾加氫站 元朗凹頭正式動土

中國石化今日（2023年11月20日）於新界凹頭舉辦了香港首座公眾加氫站建設啟動儀式，吸引了特區政府、立法會、中聯辦、中企協、民建聯、業界夥伴代表等眾多嘉賓到場見證這一歷史時刻，並由全國人大常委會委員李慧瓊、香港環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士擔任主禮嘉賓。這標誌著中國石化在香港的加氫項目正式啟動，為香港的氫能等綠色能源產業發展揭開嶄新一章。

氫能作為綠色能源，具有零污染、能量密度大、可儲存、可再生等優勢，因此被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源。氫能的落地不僅能助力香港實現“碳中和”目標，還能推動香港構建更多元的產業結構，促進經濟增長。

首座五位一體綜合加能站 提供全天候加氫服務 中石化香港凹頭加氫站是全港首座面向公眾開放的加氫站，該站位於新界元朗錦田路17號，將成為香港首座集“油、氣、氫、電、服”五位一體的綜合加能站。該站建成後每日加氫能力達到1000公斤，為公共巴士、食環車輛、物流叉車、商務車、私家車等提供全天候加氫服務。 中石化（香港）有限公司李繼從總經理在致辭中表示，氫能車與傳統加油車相比，具有明顯性價優勢，凹頭加氫站氫氣初步定價在108港元/公斤，和汽油車相比，百公里行駛費用節約80元左右，相當於在現在油價基礎上，每升節省9元。