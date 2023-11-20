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財經
2023-11-20 15:30:00

香港首座公眾加氫站 元朗凹頭正式動土

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中國石化今日（2023年11月20日）於新界凹頭舉辦了香港首座公眾加氫站建設啟動儀式，吸引了特區政府、立法會、中聯辦、中企協、民建聯、業界夥伴代表等眾多嘉賓到場見證這一歷史時刻，並由全國人大常委會委員李慧瓊、香港環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士擔任主禮嘉賓。這標誌著中國石化在香港的加氫項目正式啟動，為香港的氫能等綠色能源產業發展揭開嶄新一章。

眾主禮嘉賓進行拉桿儀式，意味全港首個公眾加氫站正式動工。

眾主禮嘉賓一同見證香港綠色潔淨能源邁前一步，共同努力為達致雙碳目標。

展出加氫站的各項設備模型。

未來加氫站將提供24小時全天候加氫服務。

氫能作為綠色能源，具有零污染、能量密度大、可儲存、可再生等優勢，因此被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源。氫能的落地不僅能助力香港實現“碳中和”目標，還能推動香港構建更多元的產業結構，促進經濟增長。

首座五位一體綜合加能站 提供全天候加氫服務

中石化香港凹頭加氫站是全港首座面向公眾開放的加氫站，該站位於新界元朗錦田路17號，將成為香港首座集“油、氣、氫、電、服”位一體的綜合加能站。該站建成後每日加氫能力達到1000公斤，為公共巴士、食環車輛、物流叉車、商務車、私家車等提供全天候加氫服務。

中石化（香港）有限公司李繼從總經理在致辭中表示，氫能車與傳統加油車相比，具有明顯性價優勢，凹頭加氫站氫氣初步定價在108港元/公斤，和汽油車相比，百公里行駛費用節約80元左右，相當於在現在油價基礎上，每升節省9元。

中石化凹以大灣區氫能跨境運輸PSA、光伏綠電制氫三種方式確保氫氣供應。中石化香港並已啟動船灣水塘制氫可行性研究分析，項目規劃光伏板面積5.24公頃，發電規模90MW（兆瓦），年產氫2200噸，建成後將為本港氫能應用提供可靠的供應保障。

迎接氫能產業蓬勃發展 建議引入氫能私家/商務車

中石化香港相信隨著加氫站的建成和氫能技術的推廣，香港將迎來氫能產業的蓬勃發展，同時建議特政府在本港引入能私家、商務車，使主有更多的能源加注選擇。未來，中石化（香港）將繼續發揮氫產業優勢，做好本港能保供，服務國家“雙碳”戰略，助香港實現“碳中和”目和清新空氣藍圖願景，本港清能源事做出更多的貢獻。

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中石化（香港）有限公司總經理李繼從先生。

香港環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士。

全國人大常委會委員李慧瓊。

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