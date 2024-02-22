香港1月通脹回落至1.7%　食品價格有所下跌

政府統計處公布1月消費物價指數，1月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較2023年12月份的相應升幅（2.4%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月份的按年升幅（基本通脹率）為0.8%，亦較去年12月份的1.4%為低。1月份的按年升幅收窄，主要是由於去年農曆新年在1月份，導致較高的比較基數，尤其是食品價格。

煙酒依次升幅最大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在1月錄得按年升幅或跌幅的類別為：

煙酒（上升19.5%）

衣履（上升3.5%）

外出用膳及外賣（上升3.1%）

住屋（上升2.9%）

雜項服務（上升2.2%）

雜項物品（上升1.9%）

交通（上升1.8%）

電力、燃氣及水（下跌7.6%）

基本食品（下跌2.3%）

耐用物品（下跌1.4%）

政府： 外圍價格壓力應會繼續緩和

政府發言人表示，部分受農曆新年時間不同所造成的基數效應影響，1月份基本消費物價通脹明顯放緩。主要組成項目中，基本食品的價格在高比較基數下按年下降，能源相關項目價格進一步向下。外出用膳及外賣和衣履的價格錄得相對快的升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續緩和。政府會繼續留意情況。