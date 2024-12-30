熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-12-30 19:25:00

香港11月出口貨量增2.1% 料貿易磨擦升溫為出口表現構成挑戰

分享：
香港11月出口貨量增2.1% 料貿易磨擦升溫為出口表現構成挑戰

今年11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升2.1%和5.7%。(資料圖片)

adblk5

政府統計處今日(30)公布，今年11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升2.1%5.7%

繼今年10月份錄得3.5%的按年升幅後，11月份商品整體出口貨值為3,947億元，按年升2.1%。同時，11月份商品進口貨值為4,381億元，按年增5.7%。有形貿易逆差434億元，相等於商品進口貨值的9.9%

今年首11個月的商品整體出口貨值按年上揚9.1%，同時商品進口貨值升6.7%。今年首11個月錄得有形貿易逆差3,451億元，相等於商品進口貨值的7.7%。經季節性調整的數字顯示，截至今年11月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值跌3.5%，同時商品進口貨值降1.4%

adblk6

政府發言人表示，今年11月商品出口貨值按年繼續錄得增長。輸往內地的出口進一步上升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。與此同時，輸往美國及歐盟的出口回落。展望未來，全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫將會為香港的出口表現構成挑戰，儘管內地多項提振經濟措施應能提供一些支持。政府會密切留意情況。

輸往亞洲整體出口貨值升3.9%

今年11月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值升3.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡(78.4%)、越南(42.1%)、菲律賓(39.6%)和中國內地(3.9%)。另一方面，輸往印度(28.8%)和泰國(7.7%)的整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭(30.2%)和英國(19.7%)

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣(38.6%)、新加坡(31.4%)、韓國(16.4%)、菲律賓(8.8%)和馬來西亞(8.3%)。另一方面，來自越南(19.6%)的進口貨值則錄得跌幅。來自內地的進口貨值則大致維持不變。

今年首11個月與去年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南(27.1%)、泰國(22.5%)、內地(15.7%)和美國(11%)。另一方面，輸往印度(16.2%)的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國(32.8%)、越南(29.9%)、新加坡(18.9%)、內地(7.1%)和馬來西亞(6.9%)。另一方面，來自菲律賓(6.4%)的進口貨值則錄得跌幅。

adblk7

電動機械、儀器和用具及零件進出口均錄升幅

今年11月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」(106億元，升28.1%)和「電動機械、儀器和用具及零件」(99億元，升5.2%)

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(246億元，升13.9%)和「辦公室機器和自動資料處理儀器」(180億元，升67.8%)

今年首11個月與去年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(1,838億元，升10.2%)和「辦公室機器和自動資料處理儀器」(1,141億元，升30.8%)

adblk8

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(1,643億元，升9%)和「辦公室機器和自動資料處理儀器」(1,200億元，升41.7%)

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈