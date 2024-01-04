香港11月零售額升15.9%勝預期　分析：2024年零售增長或回落個位數 (更新)

政府統計處周四（4日）公布最新零售業銷貨額數字，2023年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為342億元，較2022年同月上升15.9%，高於市場預期升11.6%，而扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年升12.4%。

奢侈 銷貨價值升六成

政府統計處指，11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為32億元，按年跌16.1%。

按年比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值升0.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值升60.8%；其他未分類消費品銷貨價值升29%；服裝銷貨價值升54.1%；百貨公司貨品銷貨價值升15%；藥物及化妝品銷貨價值升38.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件銷貨價值升24.4%。

超市貨品銷貨價值跌5%

另外，超級市場貨品的銷貨價值跌5%；汽車及汽車零件銷貨價值下跌22.9%；燃料銷貨價值跌12.8%；以及傢具及固定裝置銷貨價值跌13.1%。

與2022年同期比較，2023年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.7%。

政府發言人表示，隨着訪港旅遊業恢復，零售業總銷貨價值在11月按年明顯上升。展望未來，發言人預期訪港旅遊業進一步恢復應會繼續惠及零售業。住戶收入持續改善，以及政府和業界推出的多項推廣計劃及活動亦應會提供支持。