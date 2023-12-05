香港11月PMI回升至50.1，企業展望產出前景仍悲觀。

再有香港上月數據公布，標普全球公布，香港11月採購經理指數（PMI）報50.1，較10月錄得的48.9有回升，結束連跌4個月走勢，但數據反映改善程度輕微，市場需求仍然疲弱，企業展望未來12個月的私營經濟產出前景仍悲觀。

標普調查顯示，企業於11月新增訂單連續5個月減少，跌幅已經收窄，整體不大。單從來自中國內地的新增業務來看，下跌速度也同樣減慢，但外銷出口卻由升轉跌。