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財經
2023-12-05 11:15:00

香港11月PMI回升至50.1　企業展望產出前景仍悲觀

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香港11月PMI回升至50.1，企業展望產出前景仍悲觀。

香港11月PMI回升至50.1，企業展望產出前景仍悲觀。(資料圖片)

再有香港上月數據公布，標普全球公布，香港11月採購經理指數（PMI）報50.1，較10月錄得的48.9有回升，結束連跌4個月走勢，但數據反映改善程度輕微，市場需求仍然疲弱，企業展望未來12個月的私營經濟產出前景仍悲觀。

標普調查顯示，企業於11月新增訂單連續5個月減少，跌幅已經收窄，整體不大。單從來自中國內地的新增業務來看，下跌速度也同樣減慢，但外銷出口卻由升轉跌。

經濟疲軟使商品及服務需求下降

隨着新增訂單跌幅放緩，經營活動的緊縮速度也減慢至4個月最低，整體非常輕微。綜觀不同行業數據，當中以批發及零售業的減產幅度較小，因此整體跌勢緩和；私營企業亦於11月擴充人手，就業增長溫和，為今年5月以來最高。而受訪業者表示，不論本地或海外市場，都受經濟疲軟影響，對商品及服務的需求下降。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，本港私營企業的利潤空間受到擠壓，即使整體投入成本的通脹升溫，但在轉嫁成本負擔上卻出現制肘，企業在加薪挽人才、低價保客源的夾縫中進退兩難。儘管受訪業者對未來12個月的產出前景依然悲觀，但較10月明顯改善，多家受訪公司預期經濟好轉，對銷售增長予以厚望。

她補充，新訂單及經濟活動的跌幅放緩至輕微，兩者指數改善為PMI重拾升軌提供了支持，而企業重新擴充人手、增持庫存，悲觀情緒亦大幅減退，多個正面訊號均於最新調查中顯示。

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