熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-01 17:25:00

香港12月零售額7.8%遜預期　 發言人：18區日夜都繽紛將利本地消費

分享：
香港12月零售額7.8%遜預期，發言人稱，18區日夜都繽紛將利本地消費。(資料圖片／蘇文傑攝)

香港12月零售額7.8%遜預期，發言人稱，18區日夜都繽紛將利本地消費。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府統計處周四（2月1日）公布最新零售業銷貨額數字，2023年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，較2022年同月上升7.8%，遜預期。而扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年上升13.8%；全年零售業網上銷售價值的臨時估計為325億元，按年下跌5.9%。

垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖）

網上銷售佔7.8%

政府統計處指，12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億元，較2022年同月下跌29.7%；2023年11月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌16.3%。

按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升50.1%，其次為其他未分類消費品升23.0%；服裝升19.3%；百貨公司貨品升4.6%；藥物及化妝品升32.7%；汽車及汽車零件升3.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升13.2%；傢具及固定裝置升3.1%；書報、文具及禮品升18.1%；以及眼鏡店升11.5%。

超市貨品銷貨價值下跌6.3%

另一方面，12月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.3%，其次為電器及其他未分類耐用消費品跌27.9%；食品、酒類飲品及煙草跌1.6%；燃料跌12.0%；以及中藥跌5.5%。

Ad Block

18區日夜都繽紛有利本地消費

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在12月按年進一步上升7.8%。2023年全年合計，零售業總銷貨價值顯著增長16.2%。

展望未來，發言人指出，訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升。住戶收入增加，也對本地消費有利。這些因素加上政府致力推動舉辦盛事，並推出多項活動，包括「18區日夜都繽紛」，應為零售業務提供支持。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受