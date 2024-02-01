香港12月零售額7.8%遜預期　 發言人：18區日夜都繽紛將利本地消費

政府統計處周四（2月1日）公布最新零售業銷貨額數字，2023年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，較2022年同月上升7.8%，遜預期。而扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年上升13.8%；全年零售業網上銷售價值的臨時估計為325億元，按年下跌5.9%。

政府統計處指，12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億元，較2022年同月下跌29.7%；2023年11月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌16.3%。

按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升50.1%，其次為其他未分類消費品升23.0%；服裝升19.3%；百貨公司貨品升4.6%；藥物及化妝品升32.7%；汽車及汽車零件升3.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升13.2%；傢具及固定裝置升3.1%；書報、文具及禮品升18.1%；以及眼鏡店升11.5%。

超市貨品銷貨價值下跌6.3%

另一方面，12月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.3%，其次為電器及其他未分類耐用消費品跌27.9%；食品、酒類飲品及煙草跌1.6%；燃料跌12.0%；以及中藥跌5.5%。