香港2月零售額按年升1.9%　 發言人：預期舉辦更多盛事惠及零售業

政府統計處周四（4月3日）公布最新零售業銷貨額數字，2024年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為338億元，較2023年同月上升1.9%，雖然升幅高過1月的0.9%，但遠低過去年同期的31.3%。而扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年轉升0.5%；全年零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年下跌9.9%。

耐用消費品銷貨價值下跌25.1% 政府統計處指，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2023年同月下跌9.9%。2024年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月下跌21.2%。與2023年同期比較，2024年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌15.9%。

按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升8.8%，其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升10.7%）；超級市場貨品（上升1.0%）；服裝（上升7.8%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.1%）；藥物及化妝品（上升21.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升4.8%）；書報、文具及禮品（上升20.1%）；以及傢具及固定裝置（上升2.9%）。 至於電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌25.1%，其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌3.0%）；汽車及汽車零件（下跌9.9%）；燃料（下跌14.5%）；中藥（下跌21.9%）；以及眼鏡店（下跌9.4%）。