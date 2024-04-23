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財經
2024-04-23 19:01:00

香港3月通脹按年升2%　政府稱處於可控水平

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香港3月通脹按年升2%　政府稱處於可控水平

香港3月通脹按年升2%　政府稱處於可控水平

政府統計處公布3月消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2%，較2024年1及2月份合計的平均升幅（1.9%）略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅（基本通脹率）為1%，亦較1及2月份合計的0.9略高。3月份的按年升幅與1及2月份合計的平均升幅作比較，可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現（今年在2月份，去年則在1月份）而令價格波動的影響。

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煙酒依次升幅最大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月錄得按年升幅或跌幅的類別為：

  • 煙酒（上升17.7%）
  • 外出用膳及外賣（上升3.3%）
  • 住屋（上升3.1%）
  • 雜項服務（上升2.9%）
  • 交通（上升2.2%）
  • 雜項物品（上升1.2%）
  • 衣履（上升0.3%）
  • 電力、燃氣及水（下跌8.7%）
  • 耐用物品（下跌1.5%）
  • 基本食品（下跌0.5%）

政府稱處於可控水平

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率輕微。儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快升幅，基本食品價格按年輕微下跌。能源相關項目的價格進一步向下。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

政府發言人又指，展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢升溫會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。

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