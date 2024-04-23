香港3月通脹按年升2% 政府稱處於可控水平

政府統計處公布3月消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2%，較2024年1及2月份合計的平均升幅（1.9%）略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅（基本通脹率）為1%，亦較1及2月份合計的0.9略高。3月份的按年升幅與1及2月份合計的平均升幅作比較，可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現（今年在2月份，去年則在1月份）而令價格波動的影響。

煙酒依次升幅最大 在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月錄得按年升幅或跌幅的類別為：