香港3月零售額按年跌7%遠遜預期　發言人：旅客和市民消費模式轉變

政府統計處周（5月3日）公布，3月零售業總銷貨價值臨時估計為312億元，按年跌7%，遜於市場預期升0.9%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量估計按年下跌8.6%。 政府統計處指，在2024年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較2023年同月下跌4.7%。2024年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同期下跌13.4%。與2023年同期比較，今年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌10.7%。

奢侈品銷貨價值下跌最多 按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年3月與2023年3月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升8.7%，其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升8.9%）；汽車及汽車零件（上升7.6%）；以及書報、文具及禮品（上升6.8%）

至於珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌17.7%。其次為超級市場貨品（銷貨價值下跌3.4%）；服裝（下跌17.5%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌11.3%）；百貨公司貨品（下跌14.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌15.5%）；燃料（下跌14.5%）；傢具及固定裝置（下跌3.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.7%）；中藥（下跌5.8%）；以及眼鏡店（下跌10.1%）。 發言人：住戶收入增加應會繼續支持零售業 府發言人表示，3月零售業總銷貨價值轉為下跌，部份因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。第一季合計，零售業總銷貨價值按年輕微下跌1.3%。經季節性調整後按季比較，零售業總銷貨價值上升0.3%。