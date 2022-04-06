香港3月PMI連續收縮三個月　創2020年4月最大跌幅

隨著疫情持續肆虐，加上防疫政策未見放鬆，根據3月標普全球香港採購經理指數(PMI)經季節調整後，由上月42.9跌至42，處於50榮衰線之下，反映私營經濟連續三月收縮，並創下2020年4月以來的最大跌幅。

標普全球經濟研究部副總監JingyiPan表示，面對第五波疫情的不利影響，以及相應的禁足措施，香港私營經濟3月有萎縮加劇的跡象。不但需求與產出同時急跌，就連企業的營商情緒也維持看淡。

報告指出，受疫情持續困擾，企業新增的訂單與產出量進一步下降，跌幅亦較上月擴大，導致採購活動減少；但就業水平則有所回升。內地實施封控，促使供應商再度延長投入品的交付時間，也令通脹壓力愈益加劇，為企業營運添壓。

香港私營企業營商情緒維持悲觀

企業新增的產出量和訂單量連續3個月下跌，而在第五波疫情持續衝擊下，3月份跌速亦見加快。隨着內地針對疫情實施封控，企業從內地新接的訂單量繼續縮減。至於海外訂單，情況也大致相約。

由於需求轉弱，業者3月份並不積極採購，庫存量也隨之縮減。調查資料透露，社交距離措施對業務營運造成干擾，因此當經濟環境轉差，往往減持存貨。香港私營企業3月的整體營商情緒維持悲觀。受訪業者繼續憂慮，第五波疫情牽動了更多不明朗因素。