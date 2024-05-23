香港4月通脹按年升1.1%　政府：本地成本或隨經濟增長面對上升壓力

政府統計處公布4月消費物價指數，4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.1%，較3月份的相應升幅（2%）為低。按年升幅較低主要是政府在4月提供差餉寬減，而3月則沒有此項寬減。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在4月份的按年升幅為0.9%，亦較3月份的1%為低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月錄得按年升幅或跌幅的類別為： 煙酒（上升20.8%）

外出用膳及外賣（上升3.1%）

雜項服務（上升2.2%）

交通（上升1.8%）

雜項物品（上升1.1%）

住屋（上升1.0%）

衣履（上升0.6%）

電力、燃氣及水（下跌9.3%）

耐用物品（下跌0.8%）

基本食品（下跌0.4%）