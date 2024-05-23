香港4月通脹按年升1.1%　政府：本地成本或隨經濟增長面對上升壓力

政府統計處公布4月消費物價指數，4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.1%，較3月份的相應升幅（2%）為低。按年升幅較低主要是政府在4月提供差餉寬減，而3月則沒有此項寬減。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在4月份的按年升幅為0.9%，亦較3月份的1%為低。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月錄得按年升幅或跌幅的類別為：
- 煙酒（上升20.8%）
- 外出用膳及外賣（上升3.1%）
- 雜項服務（上升2.2%）
- 交通（上升1.8%）
- 雜項物品（上升1.1%）
- 住屋（上升1.0%）
- 衣履（上升0.6%）
- 電力、燃氣及水（下跌9.3%）
- 耐用物品（下跌0.8%）
- 基本食品（下跌0.4%）
本地成本或隨經濟增長面對上升壓力
政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率維持輕微。雖然外出用膳及外賣價格的升幅較快，基本食品價格微跌。能源相關項目的價格顯著下降。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
展望將來，發言人指整體而言，通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會隨着經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。