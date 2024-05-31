香港4月零售額按年跌14.7%　政府：天氣不穩等因素影響

政府統計處指，在四月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月上升11.4%。3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月下跌4%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.8%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年4月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌13.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌28.7%）；服裝（下跌23.6%）；藥物及化妝品（下跌7.1%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌12.2%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌26.5%）；百貨公司貨品（下跌21.5%）；燃料（下跌9.6%）；傢具及固定裝置（下跌23.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌26.3%）；書報、文具及禮品（下跌4.5%）；中藥（下跌25.1%）；以及眼鏡店（下跌23.1%）。

政府：零售額跌一倍受天氣不穩等因素影響

政府發言人指，復活節假期令市民消費模式轉變的影響更形明顯。今年三月底至四月初復活節假期期間，居民出境人數較去年復活節假期大幅增加。當市民外遊，不但會影響離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。

發言人又指，亦因去年同期零售業總銷貨價值的比較基數較高。2023年4月，香港剛於疫後復常不久，加上政府派發消費券等因素，本地消費氣氛相當暢旺。此外，在通關初期，入境旅客的逗留時間較長，人均消費亦較高。因此，撇除農曆新年和聖誕節的月份，2023年4月的零售業總銷貨價值是自2019年6月以來最高。