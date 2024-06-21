香港5月通脹按年升1.2%　政府：通脹在短期內繼續處可控水平

政府統計處公布5月經濟數據，5月份整體消費物價按年上升1.2%，較4月份升1.1%略高，若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，4月份為0.9%。 從細分指數看，甲類、乙類及丙類消費物價指數，在5月份的按年升幅分別為1.2%、1.1%及1.2%；4月份的相應升幅分別為1.1%、1%及1.1%。剔除政府一次性紓困措施影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅分別為0.9%、1.1%及1.2%；在4月份的升幅分別為0.8%、1%及1.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月錄得按年升幅或跌幅的類別為：