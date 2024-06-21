香港5月通脹按年升1.2%　政府：通脹在短期內繼續處可控水平

政府統計處公布5月經濟數據，5月份整體消費物價按年上升1.2%，較4月份升1.1%略高，若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，4月份為0.9%。
從細分指數看，甲類、乙類及丙類消費物價指數，在5月份的按年升幅分別為1.2%、1.1%及1.2%；4月份的相應升幅分別為1.1%、1%及1.1%。剔除政府一次性紓困措施影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅分別為0.9%、1.1%及1.2%；在4月份的升幅分別為0.8%、1%及1.1%。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月錄得按年升幅或跌幅的類別為：
- 煙酒（上升20.1%）
- 外出用膳及外賣（上升3%）
- 交通（上升2.3%）
- 雜項服務（上升2.2%）
- 雜項物品（上升1.2%）
- 衣履（上升1.1%）
- 住屋（上升1.1%）
- 電力、燃氣及水（下跌10.9%）
- 耐用物品（下跌0.9%）
政府：通脹在短期內繼續處可控水平
政府發言人表示，五月基本消費物價通脹率保持輕微。外出用膳及外賣價格繼續錄得較快按年升幅，基本食品價格則幾無變動。能源相關項目的價格進一步顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地的成本壓力或會在香港經濟繼續增長下有所上升。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。