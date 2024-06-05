香港5月PMI降至49.2營商環境轉差　有私企輕微減聘人手

標普全球公布，香港5月採購經理指數（PMI）下降至49.2，較4月的50.6進一步下跌，並跌穿50持平線，重回收縮區間，幅度雖然輕微，但卻是去年11月以來最明顯，亦反映營商環境轉差，有部分私企輕微減聘人手。

私企5月對產出展望仍悲觀

標普全球指，由於新增業務減少，企業因此在5月緊縮經營活動。這是4個月以來，第三度減產，而產出與訂單量的跌幅，擴大至2022年10月以來最急。面對需求低迷，本地私企在5月輕微減聘人手。

而5月調查資料反映，不管從內地，還是海外新接的出口業務，兩者都明顯萎縮，受訪業者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。私企5月對產出展望仍然悲觀，當中以批發及零售業最看淡，業者指，因競爭激烈、成本飆升，以及經濟疲弱，導致前景不明朗。