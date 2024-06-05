熱門搜尋:
公務員加薪 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-06-05 11:20:00

香港5月PMI降至49.2營商環境轉差　有私企輕微減聘人手

分享：
香港5月PMI降至49.2營商環境轉差　有私企輕微減聘人手

香港5月PMI降至49.2營商環境轉差　有私企輕微減聘人手

標普全球公布，香港5月採購經理指數（PMI）下降至49.2，較4月的50.6進一步下跌，並跌穿50持平線，重回收縮區間，幅度雖然輕微，但卻是去年11月以來最明顯，亦反映營商環境轉差，有部分私企輕微減聘人手。

年金扣稅懶人包｜單身/已婚人士 點先合資格？（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜單身/已婚人士 點先合資格？（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜甚麼是年金？年金能否扣稅？（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜提取時間及入息時間（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜怎樣用年金扣稅？合資格延期年金條件（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜年金壞處（am730製圖）

私企5月對產出展望仍悲觀

標普全球指，由於新增業務減少，企業因此在5月緊縮經營活動。這是4個月以來，第三度減產，而產出與訂單量的跌幅，擴大至2022年10月以來最急。面對需求低迷，本地私企在5月輕微減聘人手。

而5月調查資料反映，不管從內地，還是海外新接的出口業務，兩者都明顯萎縮，受訪業者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。私企5月對產出展望仍然悲觀，當中以批發及零售業最看淡，業者指，因競爭激烈、成本飆升，以及經濟疲弱，導致前景不明朗。

標普全球：經營環境很可能持續低迷

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港PMI顯示，營商環境在今年第二季度中段變差，這早於上月訂單轉跌已露出端倪。就業自去年11月以來首次下降，而產出量也回復緊縮。此外，5月投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。由於看淡前景，企業為保銷路，於是承受成本升幅，還為客戶提供額外折扣。

Jingyi Pan補充，隨着5月新增訂單跌至20個月最低，包括新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近期的經營環境很可能持續低迷。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受