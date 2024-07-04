香港6月PMI降至48.2　連續兩月跌穿榮枯線

標普全球公布香港6月採購經理指數（PMI），下降至48.2，較5月的49.2再下跌，連跌3個月，亦是連續兩月跌穿50榮枯線，反映營商環境持續變弱。儘管倒退幅度輕微，惟卻是自2022年10月以來最明顯。

標普全球報告指，隨着新訂單與營商活動縮減，本港私營經濟於2024年中段持續轉差，加上市況疲弱及競爭愈趨白熱化，帶動業者悲觀情緒，令6月份就業再度緊縮；另外，採購價格通脹捲土重來，致整體投入成本上升較5月加速，企業繼而調高產出售價。

報告並稱，本港私營企業於6月連續兩月減產，緊縮程度逾兩年最快，業者將此歸因於新增訂單進一步萎縮。再者，來自中國內地和海外客戶的新訂單量亦於今年年中下滑。有業者透露，本地及外部經濟疲弱，加上競爭日益激烈，因此銷路受到影響。就新增訂單和產量而言，兩者都以製造業的跌幅最為明顯。由於新訂單減少，因此積壓工作也連續9個月去化，更有個別公司縮編裁員，這從就業水平連續兩月下降可以反映。

企業展望普遍看淡

展望前景，企業普遍看淡，並擔憂競爭加劇及經濟低迷，惟仍有多家公司看好需求前景及積極採購，目前整體悲觀情緒已淡化至7個月低位，採購數量也有顯著增加。