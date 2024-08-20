香港7月通脹按年升2.5%　政府：通脹在短期內應會維持輕微

香港7月通脹按年升2.5%，政府發言人指，通脹在短期內應會維持輕微。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府統計處公布，香港7月消費物價指數按年上升2.5%，是2024年初以來的單月新高。政府表示，香港7月通脹升幅較大主要由於差餉寬減於6月結束；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，香港7月基本通脹率為1.2%，較6月份的1%為高。

經季節性調整的綜合消費物價指數，香港過去3個月的平均每月變動率為0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%。