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財經
2024-08-20 17:27:00

香港7月通脹按年升2.5%　政府：通脹在短期內應會維持輕微

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香港7月通脹按年升2.5%，政府發言人指，通脹在短期內應會維持輕微。(資料圖片／蘇文傑攝)

香港7月通脹按年升2.5%，政府發言人指，通脹在短期內應會維持輕微。(資料圖片／蘇文傑攝)

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政府統計處公布，香港7月消費物價指數按年上升2.5%，是2024年初以來的單月新高。政府表示，香港7月通脹升幅較大主要由於差餉寬減於6月結束；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，香港7月基本通脹率為1.2%，較6月份的1%為高。

經季節性調整的綜合消費物價指數，香港過去3個月的平均每月變動率為0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%。

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煙酒升幅仍最高

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2024年7月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升22.1%）、住屋（上升3.3%）、交通（上升2.7%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、雜項服務（上升2.7%）、電力、燃氣及水（上升2.3%）、雜項物品（上升0.9%），以及基本食品（上升0.5%）；另一方面，錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.2%），以及耐用物品（下跌0.9%）。

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發言人：能源相關項目價格繼續下跌

政府發言人表示，7月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。

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