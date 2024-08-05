香港7月PMI回升至49.5，連續3個月跌穿榮枯線。

標普全球公布本港7月採購經理指數（PMI）數據，顯示儘管由6月的48.2回升至49.5，但指數連續3個月跌穿50榮枯線，反映營商環境持續變弱，緊縮程度較上月放緩。而香港私營企業7月的整體經營情緒則維持悲觀，有關看法已維持一年。

標普全球又在報告指出，香港私營經濟持續收縮，惟下行速度較6月放緩。新訂單及產量再度減少，但跌幅已經收窄，來自內地的新增業務回復增長，但新出口訂單仍然緊縮。由於新訂單縮減，積壓工作量再度減少，就業水平隨產能壓力紓緩而下降，企業在員工離職後未有填補人手。

至於7月的整體投入成本持續上漲，但升幅放緩至3年半最低。採購價格也是4個月以來第三度下降。至於員工成本升幅屬於溫和，乃6個月以來最慢。不過，私營企業於7月調高售價，藉此向客戶分攤成本升幅。

營商環境依然低迷

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港PMI顯示營商環境依然低迷，但下行速度於踏入2024下半年之際開始減慢。具體而言，新增訂單與產量在最近一個調查期跌幅收窄，整體有限。此外，公司在7月顯示更大意願提價銷售，而投入成本通脹又降至2021年初水平，因此香港特區企業的盈利壓力有所紓緩。若以銷售價格和投入成本的通脹率作出比較，則兩者差值是4個月以來最小。