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財經
2023-09-29 18:00:00

香港8月零售額按年升13.7%連升9個月　仍遜預期

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香港8月零售額按年升13.7%連升9個月，仍遜預期（資料圖片／蘇文傑攝）。

政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，較去年同期升13.7%，連升9個月，惟低過市場預期的15.8%增長。港府同時公布7月總銷貨價值的修訂估計，較去年同期增加16.7%。今年首8個月合計的總銷貨價值的臨時估計按年上升19.3%。8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌9%。

網上銷售價值下跌5.6%

政府統計處指，今年首8個月，零售業總銷貨價值的臨時估計上升19.3%，總銷貨數量上升17.3%，網上銷售價值下跌5.6%。

按年珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升57.2%；服裝銷貨價值升40%；百貨公司貨品銷貨價值升14.9%；藥物及化妝品銷貨價值升42.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件銷貨價值升24.2%；超級市場貨品的銷貨價值則下跌3%；電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值跌15.9%；汽車及汽車零件銷貨價值跌5.8%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅客人數進一步上升，零售業總銷貨價值在8月繼續錄得明顯的按年升幅。短期內零售業將繼續受惠於訪港旅遊業持續復甦。勞工市場情況改善和「香港夜繽紛」一系列活動，以及消費優惠亦會利好消費氣氛，為零售業提供支持。

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