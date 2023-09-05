香港8月PMI回升至49.8 　商業信心創兩年半低私企轉悲觀

標普全球公布最新本港PMI數據調查，顯示8月份標普全球香港採購經理指數（PMI）由上月的49.4升至49.8，終止連跌5個月跌勢，但連續兩月低於50榮枯線，反映私營經濟再度轉差，亦反映營商環境走弱。

商業信心創兩年半低

調查顯示，本港私營經濟8月營商環境的走弱幅度有所收窄；隨着新增訂單減少，企業於是輕微減產，並繼而精簡人手，但供應商表現持續倒退，故採購活動與庫存水平逆勢向上。另外，產能壓力紓缓，企業續於8月縮減人力配置。調查資料顯示，員工請辭仍是過去一個月就業減少的主要原因，但也有公司因業務萎縮而減少招聘。

至於成本壓力有放緩跡象，但有關升幅仍高於長期平均值，業者對前景的憂慮加深，因此整體氣氛轉淡。綜觀過去數據，商業信心跌至2021年2月以來最弱。