香港8月PMI回升至49.8 　商業信心創兩年半低私企轉悲觀

標普全球公布最新本港PMI數據調查，顯示8月份標普全球香港採購經理指數（PMI）由上月的49.4升至49.8，終止連跌5個月跌勢，但連續兩月低於50榮枯線，反映私營經濟再度轉差，亦反映營商環境走弱。
商業信心創兩年半低
調查顯示，本港私營經濟8月營商環境的走弱幅度有所收窄；隨着新增訂單減少，企業於是輕微減產，並繼而精簡人手，但供應商表現持續倒退，故採購活動與庫存水平逆勢向上。另外，產能壓力紓缓，企業續於8月縮減人力配置。調查資料顯示，員工請辭仍是過去一個月就業減少的主要原因，但也有公司因業務萎縮而減少招聘。
至於成本壓力有放緩跡象，但有關升幅仍高於長期平均值，業者對前景的憂慮加深，因此整體氣氛轉淡。綜觀過去數據，商業信心跌至2021年2月以來最弱。
標普全球：業者對近期前景不樂觀
標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示，香港8月營商環境持續走弱。計及來白內地的新增業務由升轉跌，則整體市場需求減弱，乃本港增長放缓所主要原因。
Jingyi Pan續指，環球加息影響經濟，儘管早料商業活動會略為收縮，惟新增訂單持續減少，顯示未來數月產出仍有下調空間，使企業8月經營信心由好轉淡，反映業者對近期前景不樂觀。