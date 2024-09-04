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財經
2024-09-04 11:18:00

香港8月PMI降至49.4連續4個月收縮　商業情緒維持低迷

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香港8月PMI降至49.4連續4個月收縮，商業情緒維持低迷。 (中通社)

香港8月PMI降至49.4連續4個月收縮，商業情緒維持低迷。 (中通社)

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標普全球公布，香港8月採購經理指數（PMI）降至49.4，7月為49.5，反映營商環境連續4個月轉差，惟緊縮程度與先前3個月相若，整體仍算不大。

標普全球報告中表示，由於新增訂單再度於8月減少，因此私營企業溫和地縮減業務活動。市道低迷、客戶節約開支等因素遏抑着訂單需求，當中以製造業承受的衝擊最為嚴重，但整體而言，產出量和新訂單的跌勢已於8月轉慢；至於來自中國內地及海外地區的新業務均有增長，特別是外銷的出口訂單，更自去年11月錄得首個升幅。

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就業水平連續第4個月下降

儘管新訂單跌勢隨出口業務增長而放緩，但私營企業的商業情緒卻維持悲觀。業者表明憂慮競爭白熱化的影響，也擔心經濟前景。另一方面，私營企業由於產能壓力紓緩，因此並不急於填補離職空缺，就業水平連續第4個月下降。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，8月份PMI顯示香港營商環境依然相對低迷，但新訂單一連兩個月收窄跌幅，而旅遊業轉趨活躍，也利好出口業務突破連續10個月的跌勢，反映轉勢跡象已初步浮現。

他續指，由於商業情緒、採購、就業水平全部都在8月維持低迷，因此整體新訂單增長，成為景氣復甦關鍵因素；而價格趨勢仍有待觀察。

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